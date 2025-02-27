İstanbul Bebek sahilinde denizde oluşan kirlilik, sahilde kötü görüntülere sebep oldu. Kirlilik nedeniyle deniz yüzeyinde çöplerin yüzdüğü ve deniz anaları görüldü. Zaman zaman sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar da kirlilik nedeniyle tepki göstererek İBB'ye isyan etti
Bebek'teki deniz kirliliği vatandaşları isyan ettirdi | Video
MÜSİLAJ VE KİRLİLİK MARMARA'NIN GELECEĞİNİ TEHDİT EDİYOR
Müsilaj, Marmara Denizi'nde 7 hafta içinde tüm kıyılara yayıldı. Deniz canlıları tehdit altında, balıkçılık durma noktasında.
BAKAN KURUM'DAN MÜSİLAJ UYARISI: MARMARA'YI KAYBEDERİZ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Marmara Denizi'ne bir litre dahi kirli su girmesine izin vermeyeceklerini belirterek, "gerekli aksiyonlar yapılmazsa Marmara'yı kaybederiz" uyarısında bulundu. İzmir Körfezi'nde balık ölümlerine de değinen Kurum, "Atık su kaynaklı amonyak miktarının, olması gerekenden tam 50 kat daha fazla olduğunu, oksijen seviyesinin ise sıfıra düştüğünü gördük." dedi.
"HERKES KENDİ İŞİNE ODAKLANMALI"
Bakan Kurum, Marmara Denizi'ne bir litre dahi kirli su girmesine izin vermeyeceklerinin ifade ederek, şunları kaydetti:
"Herkes kendi işine odaklanmalıdır. Milleti farklı gündemlere yönlendirip, kendi sorumluluk alanını gizlemekten, gözlerden uzak tutmaktan belediyelerimiz vazgeçmeli, işlerine odaklanmalıdır. Siyaseten bu tarz gündemler peşinde koşarak kendinizi bir süre kurtarabilirsiniz ama söz verdiğiniz aksiyonları yapmazsanız Marmara'yı kaybederiz."