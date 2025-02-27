Bebek’teki deniz kirliliği vatandaşları isyan ettirdi

BAKAN KURUM'DAN MÜSİLAJ UYARISI: MARMARA'YI KAYBEDERİZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Marmara Denizi'ne bir litre dahi kirli su girmesine izin vermeyeceklerini belirterek, "gerekli aksiyonlar yapılmazsa Marmara'yı kaybederiz" uyarısında bulundu. İzmir Körfezi'nde balık ölümlerine de değinen Kurum, "Atık su kaynaklı amonyak miktarının, olması gerekenden tam 50 kat daha fazla olduğunu, oksijen seviyesinin ise sıfıra düştüğünü gördük." dedi.

"HERKES KENDİ İŞİNE ODAKLANMALI"

Bakan Kurum, Marmara Denizi'ne bir litre dahi kirli su girmesine izin vermeyeceklerinin ifade ederek, şunları kaydetti:

"Herkes kendi işine odaklanmalıdır. Milleti farklı gündemlere yönlendirip, kendi sorumluluk alanını gizlemekten, gözlerden uzak tutmaktan belediyelerimiz vazgeçmeli, işlerine odaklanmalıdır. Siyaseten bu tarz gündemler peşinde koşarak kendinizi bir süre kurtarabilirsiniz ama söz verdiğiniz aksiyonları yapmazsanız Marmara'yı kaybederiz."