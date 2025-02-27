Video Haber Bebek'teki deniz kirliliği vatandaşları isyan ettirdi | Video
Bebek'teki deniz kirliliği vatandaşları isyan ettirdi | Video

Bebek'teki deniz kirliliği vatandaşları isyan ettirdi | Video

27.02.2025 | 11:49

İstanbul’da kirlilik gitgide artarak devam ediyor. İstanbul Bebek’teki deniz kıyısı çöpler ve deniz analarıyla dolu olmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, görüntülere isyan edip "İstanbul kaderine terk edildi" şeklinde yorumlarla İBB'yi şikayet yağmuruna tuttular.

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