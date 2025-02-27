Bebek'teki deniz kirliliği vatandaşları isyan ettirdi | Video
İstanbul’da kirlilik gitgide artarak devam ediyor. İstanbul Bebek’teki deniz kıyısı çöpler ve deniz analarıyla dolu olmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, görüntülere isyan edip "İstanbul kaderine terk edildi" şeklinde yorumlarla İBB'yi şikayet yağmuruna tuttular.
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