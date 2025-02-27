Ekrem İmamoğlu diplomadan gitti diye karalar bağlamasınlar! Mansur Yavaş... | Salih Tuna yazdı

Benim bildiğim şudur: "Usulsüz diploma" hadisesi İmamoğlu'nun oylarında kuvvetle muhtemel artışa neden olmuştur. Fakat malumunuz oy artışı cumhurbaşkanı olmak için yeterli değil, ayrıca üniversite diploması şartı var.

Pardon, oylarının arttığını nereden mi çıkarıyorum?

Her şeyden evvel, "Koskoca ABD telekomünikasyon şirketi Motorola'yı kazıklayan Türkiye'de neyi başaramaz..." düşüncesiyle Cem Uzan'a rağbet eden sayın lümpen takımı zamanla azalmak yerine katbekat arttı.

Erdoğan düşmanlığı belasına triger kayışını kopartmış "siyasi şizofrenler" de zaten diploma usulsüzlüğünü mesele yapmazlar. Ellerinden gelse İmamoğlu'nu doktora mezunu yaparlar.

Biraz daha kaptırsalar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Üniversitesi'ne gönderdiği yazının İmamoğlu'nun diplomasının sıhhatiyle alakasız olduğunu gündüz gözüyle söyleyecekler!