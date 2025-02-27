SON DAKİKA! Ekrem İmamoğlu’nun bilirkişi iddianamesi kabul edildi: 12 Haziran’da hakim karşısına çıkacak

AÇILAN DİĞER DAVAYA ATIF YAPILDI

İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle de dava açıldığına atıf yapılan iddianamede, her iki olay bir arada değerlendirildiğinde İmamoğlu'nun görevinin getirdiği konumu ve basını kullanarak yargı organları ve mensupları üzerinde baskı oluşturmayı ve mensubu olduğu parti lehine etkilemeyi amaçladığı kaydedilmişti.