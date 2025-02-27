İmamoğlu’nun algısı tutmadı: Köseler, İstanbul’dan ayrılmak üzere uçağa binmek üzere evden çıkarken gözaltına alındı

07.00'DEKİ UÇAKLA İSTANBUL'DAN AYRILACAKTI

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı sıfatıyla, Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen 'Gel, Seç, Tarihe Geç' ön seçim toplantısı için Ankara'da bulunan İmamoğlu yaptığı paylaşımda, "Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler, sabah 04.00 sularında evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştır. Eşiyle uyurken evi basılan belediye başkanımız gözaltında. Hakkındaki itham her neyse ifadeye çağrılsa koşa koşa gelecek bir belediye başkanına sabah 04.00'de ev baskını yapmak, kişisel bir hırs ve öfkenin yansımasından başka bir şey değildir. Bu uygulamaların ülkemize ve milletimize kazandırdığı hiçbir şey yok." dedi. Ancak, Köseler'in sabah 07.00'da uçağının olduğu, İstanbul'dan ayrılmak üzereyken takım elbiseli olarak evden çıktığı esnada gözaltına alındığı ortaya çıktı.