İmamoğlu’nun algısı tutmadı: Köseler, İstanbul’dan ayrılmak üzere uçağa binmek üzere evden çıkarken gözaltına alındı

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Beykoz Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Veli Genç dahil olmak üzere 21 şüpheli 'İhaleye fesat karıştırma' suçundan gözaltına alındı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Usulsüz harcamalar' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden algı çalışması başlatmak istedi.
07.00'DEKİ UÇAKLA İSTANBUL'DAN AYRILACAKTI
CHP'nin Cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı sıfatıyla, Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen 'Gel, Seç, Tarihe Geç' ön seçim toplantısı için Ankara'da bulunan İmamoğlu yaptığı paylaşımda, "Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler, sabah 04.00 sularında evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştır. Eşiyle uyurken evi basılan belediye başkanımız gözaltında. Hakkındaki itham her neyse ifadeye çağrılsa koşa koşa gelecek bir belediye başkanına sabah 04.00'de ev baskını yapmak, kişisel bir hırs ve öfkenin yansımasından başka bir şey değildir. Bu uygulamaların ülkemize ve milletimize kazandırdığı hiçbir şey yok." dedi. Ancak, Köseler'in sabah 07.00'da uçağının olduğu, İstanbul'dan ayrılmak üzereyken takım elbiseli olarak evden çıktığı esnada gözaltına alındığı ortaya çıktı.
TOPLANTIYA KATILMAK ÜZERE EVDEN ÇIKARKEN ALINDI
Edinilen bilgilere göre, Beykoz Belediye Başkanı Köseler'in CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya katılmak üzere Ankara'ya giden uçağa binmek üzere evden çıktığı sırada takım elbiseli şekilde gözaltına alındı. Ayrıca, Köseler'in şoförünün de araç çalışır vaziyette bekliyordu. Sabah 07.00 uçağıyla İstanbul'dan ayrılacağı bilgisinin alınması üzerine emniyet, 04.00 sıralarında Beykoz Belediye Başkanı Köseler'in evine gitti. Köseler'in de takım elbiseli olarak çıkış yaptığı esnada gözaltı işlemi gerçekleşti. Diğer gözaltı işlemleri ise sabah 06.00'dan sonra yapıldı.