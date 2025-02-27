SON DAKİKA| CHP’li belediyeye operasyon! Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı

Son dakika haberi: Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile birlikte ihalelerde yetkili Müdürler G.T, O.K. ve Başkan Danışmanı E.H.B birden fazla "İhaleye Fesat Karıştırma" suçundan gözaltına alındı.

Ayrıca Beykoz Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Veli Genç, Başkanlık personeli M.Ü ile ihale yüklenicisi ya da teklif veren 15 firma yetkilisi eş zamanlı yapılan operasyonla gözaltına alındı...

Yine 15 şüpheli hakkında birden fazla "İhaleye Fesat Karıştırma" ve "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama kararı çıkartıldı.

Gözaltı, Sulh Ceza Mahkemesi kararlarına bağlı olarak; gözaltı, arama ve el koyma operasyonlar başlatıldı. Beykoz'da operasyonları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürütüyor.