Video Haber SON DAKİKA: Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı | Video
SON DAKİKA: Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı | Video

SON DAKİKA: Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı | Video

27.02.2025 | 08:23

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, sabah saatlerinde hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

21 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, ihalelerde yetkili Müdürler G.T, O.K. ve Başkan (eski) Danışmanı E.H.B hakkında birden fazla 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan; ayrıca Başkanlık Özel Kalem Müdürü V.G ve Başkanlık personeli M.Ü ile ihale yüklenicisi ya da teklif veren 15 firma yetkilisi, 15 şüpheli hakkında birden fazla 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım' suçlarından gözaltı kararı verildi. Sulh Ceza Mahkemesi kararlarına bağlı olarak arama ve el koyma talimatı verilirken, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Köseler'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.

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