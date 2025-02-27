Gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü | Video
Son dakika haberi: Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile birlikte ihalelerde yetkili Müdürler G.T, O.K. ve Başkan Danışmanı E.H.B dahil 21 şüpheli birden fazla “İhaleye Fesat Karıştırma” suçundan gözaltına alındı. Köseler'in gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Mali Şube Polisleri tarafından Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü görüntüler ortaya çıktı.
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