SON DAKİKA! AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel’in TSK komuta kademesini tehdidine tepki: Cumhurbaşkanımız azla izin vermez!

TÜRKİYE DÜŞMANLARIYLA AYNI DİL...

CHP Genel Başkanı kendi adını, Türkiye'ye düşmanlık eden bazı yabancı siyasetçilerin kahraman askerlerimizi hedef alan diliyle aynı hizaya yazdırmak istiyorsa kendi bileceği iştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman olduğu gibi TSK'nın üzerine herhangi bir gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceği açıktır.