SON DAKİKA! AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel’in TSK komuta kademesini tehdidine tepki: Cumhurbaşkanımız azla izin vermez!

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta heyetini saygısızca hedef almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başkomutanı olarak bu saygısızlığa asla izin vermeyeceğini en net şekilde ifade etmiştir." dedi.
Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
CHP yöneticilerinin kendi siyasi tarihlerine saygı göstererek kendi genel başkanlarının sözleriyle yüzleşmeleri gerekir. Bunun yerine Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerini eleştirmeye kalkıyorlar. Bu durum, CHP yöneticilerindeki "siyasi okur-yazarlık" probleminin kronik hale geldiğini gösteriyor.
TÜRKİYE DÜŞMANLARIYLA AYNI DİL...
CHP Genel Başkanı kendi adını, Türkiye'ye düşmanlık eden bazı yabancı siyasetçilerin kahraman askerlerimizi hedef alan diliyle aynı hizaya yazdırmak istiyorsa kendi bileceği iştir.
Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman olduğu gibi TSK'nın üzerine herhangi bir gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceği açıktır.
ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, disiplinsizlik nedeniyle TSK'dan ihraç edilen 5 teğmeni savunurken, kuvvet komutanlarını açık açık tehdit etti. Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu'nun ismini veren Özgür Özel, "Günü gelince hesabını sormak üzere bir tarafa not ediyorum." dedi.