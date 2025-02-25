Özgür Özel’den yeni skandal! Bu kez de kuvvet komutanlarını tehdit etti: Günü gelince hesabını soracağız!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinde patlak veren şaibeli kurultayı ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı kavgasını perdelemek için son dönemde algı operasyonlarının hızını artırdı. TÜSİAD, Economist ve son olarak Financial Times ile aynı Türkiye karşıtı dili kullanan Özgür Özel grup toplantısında adeta zıvanadan çıktı.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN KUVVET KOMUTANLARINA TEHDİT!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, disiplinsizlik nedeniyle TSK'dan ihraç edilen 5 teğmeni savunurken, kuvvet komutanlarını açık açık tehdit etti. Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu'nun ismini veren Özgür Özel, "Günü gelince hesabını sormak üzere bir tarafa not ediyorum." dedi.
5 TEĞMEN 28 ŞUBAT SÜRECİNE AİT KORSAN METNİ OKUMUŞTU!
Kara Harp Okulu'nda 30 Ağustos günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, organize olan bir grup teğmen tarafından 28 Şubat sürecine ait korsan metin okunmuştu.
Kılıçlı yemin soruşturması kapsamında Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen 5 teğmene ilişkin karar çıkmış ve Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, 5 teğmene ve 3 disiplin amirine 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası' verildiği belirtilmişti.