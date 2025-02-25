Özgür Özel’den yeni skandal! Bu kez de kuvvet komutanlarını tehdit etti: Günü gelince hesabını soracağız!

5 TEĞMEN 28 ŞUBAT SÜRECİNE AİT KORSAN METNİ OKUMUŞTU!

Kara Harp Okulu'nda 30 Ağustos günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, organize olan bir grup teğmen tarafından 28 Şubat sürecine ait korsan metin okunmuştu.

Kılıçlı yemin soruşturması kapsamında Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen 5 teğmene ilişkin karar çıkmış ve Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, 5 teğmene ve 3 disiplin amirine 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası' verildiği belirtilmişti.