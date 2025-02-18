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Giriş Tarihi: 18.2.2025 16:16 Son Güncelleme: 18.2.2025 16:21

Özgür Özel'den skandal 'darbe' çıkışı: Aynı dil aynı söylem: TÜSİAD, The Economist, CHP!

Türkiye, iç ve dış politikada 'oyun kurucu' olarak dengeleri değiştiren hamlelere imza atarken, karanlık lobilerin peşine takılan yerli işbirlikçiler yeni bir provokasyonun peşine düştü. TÜSİAD'ın, toplumun tepkisini çeken siyasete sözde 'ayar' verme girişimiyle başlayan süreç duvara toslarken, İngiliz Economist de aynı düzlemde, algı operasyonuna soyundu. CHP ise bilindik vesayetçi kodlarıyla önce Ekrem İmamoğlu bugün de Özgür Özel ile Türkiye'nin önünü tıkamaya çalışan bu skandal girişime açık destek verdi. Özgür Özel, TBMM'deki grup konuşmasında adeta zıvanadan çıkarak şaibeli kurultay soruşturmasının gelen itiraf ve açıklamalarla daha da derinleşmesinin yarattığı panik ile yargı kararlarını hedef aldı ve 'Türkiye'de bir sivil darbe dinamiği' işlendiği gibi akılalmaz sözler kullandı. TÜSİAD'ın skandal çıkışı, İngiliz Economist'in manipülatif haberi, Ekrem İmamoğlu'nun vesayetçi odaklara desteğiyle birlikte, Özel'in bugünkü sözleri de operasyonun adeta tek bir merkez, aynı kirli akıl ve aynı amaç doğrultusunda yönetildiğini gözler önüne serdi.

SABAH İNTERNET
Özgür Özel’den skandal ’darbe’ çıkışı: Aynı dil aynı söylem: TÜSİAD, The Economist, CHP!

CHP, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 'ön seçim' kararı almasının ardından eş zamanlı olarak iç siyasette algı operasyonu ve provokasyon girişimlerinin dozajını artırdı. CHP, kamuoyunu manipülatif oyunlarla etkileyip 'erken seçim' kovalarken, TÜSİAD ve Economist'ten de birbiri ardına Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hamleler geldi.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen TÜSİAD Genel Kurulu'nda, Başkan Orhan Turan ile Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras, yargı üyelerini tehdit eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a, dizi ve sinema sektöründe "Tekelleşme" çarkı kurduğu iddia edilen Ayşe Barım'a, Gezi Parkı ihanetine, disiplinsiz teğmenlere ve bilirkişinin gizli ses kaydını servis eden Suat Toktaş'a arka çıktı.

İMAMOĞLU VESAYETÇİ YAPININ YANINDA SAF TUTTU!

Ekrem İmamoğlu ise toplumun tepkisini çeken operasyonda milletin yanında değil vesayetçi odaklarını yanında saf tuttu.

Ekrem İmamoğlu, "TÜSİAD konuşmuş, konuşacak. Yargılanacaklar veya işte suç duyurusunda bulundular veya şu iddianame yazılacak falan... TÜSİAD'ın içinde kaç tane üye var, ben olsam içlerinde, konuşurum. Diğeri konuşmuyor veya öbürü konuşmuyor, siyaseten yakın… O da başını öne eğip gezecek toplumun içerisinde. Hatta gezemeyecek, kendini aldatmış olacak." dedi ve Türkiye karşıtı girişime arka çıktı.

ECONOMIST'TEN KİRLİ ALGI OPERASYONU: TÜSİAD İLE AYNI DİLİ KULLANDILAR

Türkiye'de bağımsız yargının verdiği kararları çarpıtarak haberleştiren İngiliz Ecomoistt Başkan Erdoğan'ı hedef alma alçaklığını gösterdi.

TÜSİAD'ın akıl hocası İngiliz Dergisi The Economist geçtiğimiz günlerde yaptığı bir haberle Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. "Türkiye'de yeni bir baskı dalgısı güçleniyor" başlığıyla yer verilen haberde, bağımsız yargı kararları üzerinden açıkça Başkan Erdoğan hedef alındı.

Economist'in yalan ve iftira dolu haberi

Ayşe Barım'ın tutukluluğuyla başlayan haber, sırasıyla terör soruşturmasında gözaltına alınan CHP'li belediye yöneticileri ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nı tehdit etmesi nedeniyle yargılanan Ekrem İmamoğlu ile devam ediyor.

Özellikle siyasi bir operasyonun zeminini hazırlamayı amaçlayan bu girişim, Türkiye'ye yönelik küresel kumpasların yeni bir boyutu olarak öne çıktı.

ŞAİBELİ KURULTAYI PERDELEME ÇABASI!

Öte yandan; Özgür Özel, bugün TBMM'de yaptığı konuşmasındaki kullandığı ifadelerle CHP'deki şaibeli kurultay paniğini de gözler önüne serdi. Özel, "'Ön seçim yapmayalım' diye partimizin yönetimine göz dikenlere teslim olmayız." derken; tüm bu yaşananların perde arkasındaki nedenlerden birinin de CHP'de para sayma kuleleri, bavullarla paralar ve rüşvetlerle kamuoyunun gündemine giren ve delegelere baskı yapılarak 'oy' kullandırıldığı iddialarıyla daha da konuşulur olan skandallar silsilesini perdeleme çabası olarak yorumlandı.

ÖZEL PANİKLEDİ, YARGI KARARLARINI HEDEF ALDI!

TÜSİAD, Economist ve Ekrem İmamoğlu'nun ifadeleriyle devam eden kirli girişim ve şaibeli kurultay iddialarını kamuoyu önünde itibarsızlaştırma çabası Özgür Özel'in skandal açıklamalarıyla daha da belirginleşti. Özgür Özel, şaibeli kurultay soruşturmasının gelen açıklamalar ve itiraflarla daha da somut hale gelmesinin ardından yargı kararlarını hedefe koydu.

ÖZEL'DEN SKANDAL 'DARBE' ÇIKIŞI

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na yönelik devam eden soruşturmaları hatırlatarak bağımsız yargıyı ve yargı kararlarını hedef aldı. Özel, skandal sözlerini daha da ileriye taşıyarak yaşananları 'sivil darbe' olarak niteledi. Özel, "Türkiye bir sivil darbe dinamiğinin işlediği bir sürecin içindedir. Türkiye'de yaşanan ve yaşatılan süreç, bir sivil darbe girişimidir." dedi.

Özgür Özel'in ayrıca Mansur Yavaş'a da kapıları kapatarak Cumhurbaşkanı adaylarını adeta ilan edercesine, "Darbe ittifakı, bugünkü Cumhurbaşkanına değil bir sonraki Cumhurbaşkanına darbe yapmaya çalışmaktadır. Türkiye'nin bir sonraki Cumhurbaşkanına darbe yoluyla ekarte etmeye çalışanlara karşı dimdik ayaktayız. Biz bu darbeye teslim olmayız." sözlerini kullanması dikkat çekti.

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Özgür Özel'den skandal 'darbe' çıkışı: Aynı dil aynı söylem: TÜSİAD, The Economist, CHP!
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