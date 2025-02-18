Özgür Özel’den skandal ’darbe’ çıkışı: Aynı dil aynı söylem: TÜSİAD, The Economist, CHP!

ÖZEL'DEN SKANDAL 'DARBE' ÇIKIŞI

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na yönelik devam eden soruşturmaları hatırlatarak bağımsız yargıyı ve yargı kararlarını hedef aldı. Özel, skandal sözlerini daha da ileriye taşıyarak yaşananları 'sivil darbe' olarak niteledi. Özel, "Türkiye bir sivil darbe dinamiğinin işlediği bir sürecin içindedir. Türkiye'de yaşanan ve yaşatılan süreç, bir sivil darbe girişimidir." dedi.

Özgür Özel'in ayrıca Mansur Yavaş'a da kapıları kapatarak Cumhurbaşkanı adaylarını adeta ilan edercesine, "Darbe ittifakı, bugünkü Cumhurbaşkanına değil bir sonraki Cumhurbaşkanına darbe yapmaya çalışmaktadır. Türkiye'nin bir sonraki Cumhurbaşkanına darbe yoluyla ekarte etmeye çalışanlara karşı dimdik ayaktayız. Biz bu darbeye teslim olmayız." sözlerini kullanması dikkat çekti.