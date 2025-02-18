Özgür Özel’den skandal ’darbe’ çıkışı: Aynı dil aynı söylem: TÜSİAD, The Economist, CHP!

CHP, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 'ön seçim' kararı almasının ardından eş zamanlı olarak iç siyasette algı operasyonu ve provokasyon girişimlerinin dozajını artırdı. CHP, kamuoyunu manipülatif oyunlarla etkileyip 'erken seçim' kovalarken, TÜSİAD ve Economist'ten de birbiri ardına Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hamleler geldi.
Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen TÜSİAD Genel Kurulu'nda, Başkan Orhan Turan ile Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras, yargı üyelerini tehdit eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a, dizi ve sinema sektöründe "Tekelleşme" çarkı kurduğu iddia edilen Ayşe Barım'a, Gezi Parkı ihanetine, disiplinsiz teğmenlere ve bilirkişinin gizli ses kaydını servis eden Suat Toktaş'a arka çıktı.
İMAMOĞLU VESAYETÇİ YAPININ YANINDA SAF TUTTU!
Ekrem İmamoğlu ise toplumun tepkisini çeken operasyonda milletin yanında değil vesayetçi odaklarını yanında saf tuttu.
Ekrem İmamoğlu, "TÜSİAD konuşmuş, konuşacak. Yargılanacaklar veya işte suç duyurusunda bulundular veya şu iddianame yazılacak falan... TÜSİAD'ın içinde kaç tane üye var, ben olsam içlerinde, konuşurum. Diğeri konuşmuyor veya öbürü konuşmuyor, siyaseten yakın… O da başını öne eğip gezecek toplumun içerisinde. Hatta gezemeyecek, kendini aldatmış olacak." dedi ve Türkiye karşıtı girişime arka çıktı.
ECONOMIST'TEN KİRLİ ALGI OPERASYONU: TÜSİAD İLE AYNI DİLİ KULLANDILAR
Türkiye'de bağımsız yargının verdiği kararları çarpıtarak haberleştiren İngiliz Ecomoistt Başkan Erdoğan'ı hedef alma alçaklığını gösterdi.
TÜSİAD'ın akıl hocası İngiliz Dergisi The Economist geçtiğimiz günlerde yaptığı bir haberle Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. "Türkiye'de yeni bir baskı dalgısı güçleniyor" başlığıyla yer verilen haberde, bağımsız yargı kararları üzerinden açıkça Başkan Erdoğan hedef alındı.
Economist'in yalan ve iftira dolu haberi
Ayşe Barım'ın tutukluluğuyla başlayan haber, sırasıyla terör soruşturmasında gözaltına alınan CHP'li belediye yöneticileri ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nı tehdit etmesi nedeniyle yargılanan Ekrem İmamoğlu ile devam ediyor.
Özellikle siyasi bir operasyonun zeminini hazırlamayı amaçlayan bu girişim, Türkiye'ye yönelik küresel kumpasların yeni bir boyutu olarak öne çıktı.
ŞAİBELİ KURULTAYI PERDELEME ÇABASI!
Öte yandan; Özgür Özel, bugün TBMM'de yaptığı konuşmasındaki kullandığı ifadelerle CHP'deki şaibeli kurultay paniğini de gözler önüne serdi. Özel, "'Ön seçim yapmayalım' diye partimizin yönetimine göz dikenlere teslim olmayız." derken; tüm bu yaşananların perde arkasındaki nedenlerden birinin de CHP'de para sayma kuleleri, bavullarla paralar ve rüşvetlerle kamuoyunun gündemine giren ve delegelere baskı yapılarak 'oy' kullandırıldığı iddialarıyla daha da konuşulur olan skandallar silsilesini perdeleme çabası olarak yorumlandı.
ÖZEL PANİKLEDİ, YARGI KARARLARINI HEDEF ALDI!
TÜSİAD, Economist ve Ekrem İmamoğlu'nun ifadeleriyle devam eden kirli girişim ve şaibeli kurultay iddialarını kamuoyu önünde itibarsızlaştırma çabası Özgür Özel'in skandal açıklamalarıyla daha da belirginleşti. Özgür Özel, şaibeli kurultay soruşturmasının gelen açıklamalar ve itiraflarla daha da somut hale gelmesinin ardından yargı kararlarını hedefe koydu.
ÖZEL'DEN SKANDAL 'DARBE' ÇIKIŞI
Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na yönelik devam eden soruşturmaları hatırlatarak bağımsız yargıyı ve yargı kararlarını hedef aldı. Özel, skandal sözlerini daha da ileriye taşıyarak yaşananları 'sivil darbe' olarak niteledi. Özel, "Türkiye bir sivil darbe dinamiğinin işlediği bir sürecin içindedir. Türkiye'de yaşanan ve yaşatılan süreç, bir sivil darbe girişimidir." dedi.
Özgür Özel'in ayrıca Mansur Yavaş'a da kapıları kapatarak Cumhurbaşkanı adaylarını adeta ilan edercesine, "Darbe ittifakı, bugünkü Cumhurbaşkanına değil bir sonraki Cumhurbaşkanına darbe yapmaya çalışmaktadır. Türkiye'nin bir sonraki Cumhurbaşkanına darbe yoluyla ekarte etmeye çalışanlara karşı dimdik ayaktayız. Biz bu darbeye teslim olmayız." sözlerini kullanması dikkat çekti.