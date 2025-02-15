CHP’de ’şaibeli kurultay’ın iptali için Lütfü Savaş’tan dava

Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultay'a ilişkin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbarın ardından dosya yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti. Ocak ayında da soruşturma başlatılmıştı. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun devre dışı bırakıldığı ve Özgür Özel'in kazandığı kurultayın şaibeli olduğu iddia edilmişti.

LÜTFÜ SAVAŞ'TAN İPTAL DAVASI

Tartışmalı CHP Kurultayı'nda Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Lütfü Savaş, şaibeli kurultayın iptali için dava açtı.