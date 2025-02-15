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Giriş Tarihi: 15.2.2025 17:59 Son Güncelleme: 15.2.2025 18:35

CHP'de 'şaibeli kurultay'ın iptali için Lütfü Savaş’tan dava

CHP'den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen "Demokrasi ve Birlik Kurultayı"nın iptali için Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı. Dilekçede, kurultayda delegelerin iradelerinin rüşvet, iş vaadi ve çeşitli baskılarla etkilendiği iddia edildi.

CHP’de ’şaibeli kurultay’ın iptali için Lütfü Savaş’tan dava

Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultay'a ilişkin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbarın ardından dosya yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti. Ocak ayında da soruşturma başlatılmıştı. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun devre dışı bırakıldığı ve Özgür Özel'in kazandığı kurultayın şaibeli olduğu iddia edilmişti.

LÜTFÜ SAVAŞ'TAN İPTAL DAVASI

Tartışmalı CHP Kurultayı'nda Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Lütfü Savaş, şaibeli kurultayın iptali için dava açtı.

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CHP'de 'şaibeli kurultay'ın iptali için Lütfü Savaş’tan dava
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