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Giriş Tarihi: 8.2.2025 12:39 Son Güncelleme: 8.2.2025 12:52

CHP'de 'Şaibeli Kurultay' krizi: Kılıçdaroğlu "Derhal çıkın açıklayın" dedi! Genel Merkez trolleri panikledi

CHP'de 'Cumhurbaşkanlığı Adaylığı' için ön seçim kararı alınması partide Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında örtülü kavgaya neden olurken şimdi de 'Şaibeli Kurultay' krizi patlak verdi. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini hatırlatarak kurultay sürecinde yaşananlara ilişkin Özgür Özel ve parti yönetimini işaret etti ve "Derhal çıkın açıklayın, CHP kirliliği kabul etmez" dedi. Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin ardından sosyal medyadaki CHP Genel Merkezi trollerinin paniklemesi ve Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ithamları da ayrıca dikkat çekti. Öte yandan; Özgür Özel de bugün yaptığı açıklamada söz konusu iddialara yanıt vermek yerine geçiştirmeyi tercih etti.

SABAH İNTERNET
CHP’de ’Şaibeli Kurultay’ krizi: Kılıçdaroğlu Derhal çıkın açıklayın dedi! Genel Merkez trolleri panikledi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. 'Cumhurbaşkanlığı Adaylığı' krizi hem tabanda hem parti içinde tartışmalara neden olurken, bir süredir devam eden 'Şaibeli Kurultay' iddiaları da peşpeşe gelen açıklamalarla daha da derinleşti.

CHP eski milletvekili Akif Hamzaçebi'nin geçtiğimiz günlerde, "Ben bu iddianın ağırlığı altında eziliyorum, üzüntü duyuyorum. Hiçbir CHP'li bu iddiayı kabul edemez." çıkışının ardından eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da katıldığı bir televizyon programında söz konusu iddialara değindi ve parti yönetimiyle birlikte Genel Başkan Özgür Özel'i adeta topa tuttu.

"DOĞRUDAN MUHATAP ÖZGÜR ÖZEL"

Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini hatırlatarak, "Erdoğan, bildiğim kadarıyla 4-5 kere 'Şaibeli Kurultay' dedi. Bu konuda partinin yetkili organlarının veya sayın genel başkanın çok açık bir açıklama yapması lazım. Ben, bu sorunun doğrudan muhatabı değilim. Doğrudan muhatabı aslında partinin genel başkanı. Ses çıkarılmazsa, pek çok soru işareti sıradan vatandaşın bile hafızasında yer alır." dedi.

"DERHAL ÇIKIP AÇIKLAYIN"

"CHP kirliliği kabul etmez" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir şey varsa, kesinlikle partinin kirlilikten arınması gerekir. Ben yıllarımı CHP'ye vermişim, kirliliği asla kabul etmeyen, karşısında duran, bizim bazı belediye başkanlarımız kirliliğe bulaştığında hemen partinin dışına çıkarttık. Kurultayın şaibesini bilmiyorum. Elimde bir şey yok. Bunu söyleyen kişi bir partinin genel başkanı ve cumhurbaşkanı. Bu ağır bir suçlamadır. Bu bireysel bir olay değildir. Bireysel pencereden bakarsanız bu yanlıştır. Bu partinin kimliği, kuruluş felsefesi çerçevesinde ele alınması gereken bir olaydır. Şikayetler geliyor ama bu farklı bir şeydir. Bugüne kadar yapılan hiçbir kurultayda CHP bu suçlamayla karşı karşıya kalmamıştır. İlk kez 4-5 kez söylenmesine karşı yönetim sessiz kalıyor. Derhal çıkıp açıklama yapmaları gerekiyor." sözlerini kullandı.

GENEL MERKEZ TROLLERİ PANİKLEDİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultaya ilişkin bomba açıklamaları sonrası sosyal medyadaki CHP Genel Merkezi trolleri panikledi. Troller, 'Kılıçdaroğlu neden bu konu hakkında konuşuyor?' mesajını vererek söz konusu ifadelerle birlikte Kılıçdaroğlu'nu organize biçimde itibarsızlaştırmaya çalıştı.

ÖZGÜR ÖZEL 'ŞAİBELİ KURULTAY' İDDİASINI GEÇİŞTİRDİ!

Öte yandan; CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün yaptığı açıklamada söz konusu iddiaları geçiştirdi. Özel, "Bu soruya zaman harcasam, Atatürk'ün kurduğu partinin emek vermişlerine ve 1 milyon 600 bin üyesine ayıp etmiş olurum" dedi.

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CHP'de 'Şaibeli Kurultay' krizi: Kılıçdaroğlu "Derhal çıkın açıklayın" dedi! Genel Merkez trolleri panikledi
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