Economist’ten sonra Financial Times da yargıyı hedef aldı: Türkiye düşmanları düğmeye bastı! İmamoğlu İngiliz oyununa alet oldu

Times haberinde, "İmamoğlu, siyasetçileri, gazetecileri, akademisyenleri ve hatta seçim tahminlerinde bulunan bir astroloğu da kapsayan geniş çaplı bir baskının en önemli hedefi oldu." ifadelerini kullanarak aynı İmamoğlu gibi Türk yargısını hedef aldı.