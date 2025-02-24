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Giriş Tarihi: 24.02.2025 10:43 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 10:43

Economist’ten sonra Financial Times da yargıyı hedef aldı: Türkiye düşmanları düğmeye bastı! İmamoğlu İngiliz oyununa alet oldu

Geçtiğimiz günlerde İngiltere merkezli Economist dergisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef almıştı ve türlü yalan ve algı oyunlarına başvurmuştu. Yine aynı merkezden yönetilen bir diğer medya organı Financial Times gazetesi de birkaç gün sonra aynı dili kullanarak Başkan Erdoğan'a ve Türk yargısına saldırdı. Son zamanlarda Türkiye düşmanlarının hep bir ağızdan aynı dili kullanması dikkatlerden kaçmıyor.

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Economist’ten sonra Financial Times da yargıyı hedef aldı: Türkiye düşmanları düğmeye bastı! İmamoğlu İngiliz oyununa alet oldu

İngiltere merkezli haber kuruluşları son birkaç gündür Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef alıyor. Economist dergisinden sonra bu kez de Financial Times Türk yargısına saldırdı. Hem içerden hem dışardan Türkiye düşmanlarının aynı dili kullanması gözlerden kaçmadı.

Economist’ten sonra Financial Times da yargıyı hedef aldı: Türkiye düşmanları düğmeye bastı! İmamoğlu İngiliz oyununa alet oldu

TÜRKİYE DÜŞMANLARI AYNI DİLİ KULLANIYOR

Economist'ten sonra harekete geçen Financial Times da iftira ve manipülasyon dolu benzer başlıklı bir habere imza attı. Times küstah haberinde, "Erdoğan'ın baskısı Türkiye'nin belediye başkanlarını ve bir astroloğu kapsıyor" başlığını kullandı.

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Economist’ten sonra Financial Times da yargıyı hedef aldı: Türkiye düşmanları düğmeye bastı! İmamoğlu İngiliz oyununa alet oldu

İNGİLİZ GAZETE İMAMOĞLU'NU SAVUNDU

Tarafsız haberciliğin sınırlarını aşan Times, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yargı kararları daha netleşmemişken, kendisini savunmaya geçti. Hukukun üstünlüğünü hiçe sayan Times, İmamoğlu'nun yargıyı hedef alan tehdit dolu konuşmasından sonra kendisine açılan soruşturmayı ve YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davaları "siyasi baskı" olarak nitelendirdi.

Economist’ten sonra Financial Times da yargıyı hedef aldı: Türkiye düşmanları düğmeye bastı! İmamoğlu İngiliz oyununa alet oldu

FİNANCİAL TİMES HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ HİÇE SAYIYOR

Times, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret eden astrolog Hilal Saraç ve PKK terör örgütü bağlantılı akademisyen ve gazetecileri de savunmaktan çekinmedi. Batı basını, terör sempatizanlarına yine sahip çıktı.

Economist’ten sonra Financial Times da yargıyı hedef aldı: Türkiye düşmanları düğmeye bastı! İmamoğlu İngiliz oyununa alet oldu

Times haberinde, "İmamoğlu, siyasetçileri, gazetecileri, akademisyenleri ve hatta seçim tahminlerinde bulunan bir astroloğu da kapsayan geniş çaplı bir baskının en önemli hedefi oldu." ifadelerini kullanarak aynı İmamoğlu gibi Türk yargısını hedef aldı.

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