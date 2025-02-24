Giriş Tarihi: 24.02.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
10:43
Economist’ten sonra Financial Times da yargıyı hedef aldı: Türkiye düşmanları düğmeye bastı! İmamoğlu İngiliz oyununa alet oldu
Geçtiğimiz günlerde İngiltere merkezli Economist dergisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef almıştı ve türlü yalan ve algı oyunlarına başvurmuştu. Yine aynı merkezden yönetilen bir diğer medya organı Financial Times gazetesi de birkaç gün sonra aynı dili kullanarak Başkan Erdoğan'a ve Türk yargısına saldırdı. Son zamanlarda Türkiye düşmanlarının hep bir ağızdan aynı dili kullanması dikkatlerden kaçmıyor.