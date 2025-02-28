Başkan Erdoğan ile Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski ortak basın toplantısı düzenledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski'yi kabul etti. İki lider görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

Sayın başbakan, kıymetli heyet üyeleri, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kuzey Makedonya Başbakanı'nı ve değerli heyetini misafire etmekten memnuniyet duyuyorum. Ortak bildiri ile yüksek düzeyli iş birliği mekanizmasını ihdas ettik. Ben de Üsküp'ü ziyaret etmek istiyorum. Ekonomik ilişkiler için atılacak adımlar bugünkü görüşmelerin önemli kısmını teşkil etti.

TİCARİ HACMİMİZİ 2 KATINA ÇIKARMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

Firmalarımız birçok alanda 2 milyar dolara yaklaşan yatırımla faaliyetlerini sürdürüyor. 1 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmini 2 katına çıkarmak için çalışmaları sürdürüyoruz. Serbest ticaret hamlesi bu çabaya katkı sağlayacak. Savunma sanayindeki ortak projeleri değerlendirdik. Türkiye kuzey Makedonya'nın bağımsızlığını tanıyan ülkelerden oldu. Balkanlarda barışa doğrudan katkı sunan iki dost ülkeyiz. İlişkiler Üsküp'teki Taş Köprü kadar sağlam hale gelmiştir. En önemli bağlardan biri de Kuzey Makedonya'daki Türk toplumudur. Geçmişte Anadolu'ya göç eden kardeşlerimiz ülkemize önemli katkılarda bulunmuş ve Kuzey Makedonya ile olan bağları tahkim etmiştir.

FETÖ İLE ORTAK MÜCADELE VURGUSU

FETÖ ile ortak mücadelede kararlıyız. Ukrayna ve Gazze başta olmak üzere küresel meselelerde görüş alışverişinde bulunduk. Ukrayna müzakerelerine desteğimizi vurguladık. Filistin için iki devletli çözümde ortak irademizi teyit ettik.

"SAYIN ERDOĞAN BENİM DOSTUMDUR"

Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski ise konuşmasında şunları söyledi:

Sayın dostlarım ben çok mutluyum aranızda bulunmaktan. İlk kez Türkiye'yi ziyaret ediyorum. Çok ortak bağlarımız var. Makedon ve Türk milleti arasında böyle bir iş birliği var. Çok önemli görüşmemiz oldu sayın Erdoğan ile. Bu görüşme bir tasdiktir. Gelen iş birliğinin bir tasdiği olarak görüyoruz. Birkaç konuda, özellikle ekonomi açısını vurguluyoruz. Türkiye bizim için ekonomik ve ticari dostumuzdur. Çok güçlü bir devlettir ve çok büyük etkisi var bu bölgede. Bütün bilgimizi seferber etmeliyiz çünkü Türk firmalarının Kuzey Makedonya'da yatırım yapması açısından. Enerji alanında büyük iş birliğimiz var. gaz açısından iş birliği yapıyoruz. Eğitim ve kültür açısından, NATO'da olduğumuz için güvenlik açısından çok önemlidir. Biz bu konulara değindik ve sayı Erdoğan ile imzalar attı. İş birliği konseyini imzaladık ve bu adım çok önemlidir. Bu strateji bu evrakta tek tek bu evrakta yazıldı. Stratejik iş birliği kurmak istediğimiz için en yüksek seviyede böyle bir konsey kurduk. Ve bütün iş birlikleri sadece bizim bölgemiz açısından değil bütün bölgeler açısından da önemlidir. Özellikle savunma sanayi, enerji, altyapı alanlarında iş birliğimizi tek tek görüştük. Bu strateji bizim için çok önemlidir. Biz devlet olarak bizim için olarak çok önemlidir. Hem ekonomik hem siyasi hem kültürel olarak bunu pekiştirmeliyiz. İlişkilerimiz çok iyi. Kuzey Makedonya'daki Türkler bizim için çok önemli. Sayın Erdoğan benim dostumdur ve onun geçmişi, Türkiye'nin geçmişi benim ülkemle bağlıdır. O bize istediği zaman gelebilir ve onu hoşça karşılayacağız. İnanıyorum ki yakın zamanda Üsküp'e gelecektir.

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