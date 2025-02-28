Başkan Erdoğan ile Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski ortak basın toplantısı düzenledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski'yi kabul etti. Görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2 katına çıkarmayı hedeflediklerini belirten Başkan Erdoğan, FETÖ ile ortak mücadele vurgusu da yaparak "FETÖ ile ortak mücadelede kararlıyız. Ukrayna ve Gazze başta olmak üzere küresel meselelerde görüş alışverişinde bulunduk. Ukrayna müzakerelerine desteğimizi vurguladık. Filistin için iki devletli çözümde ortak irademizi teyit ettik" ifadelerini kullandı.