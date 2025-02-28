Başkan Erdoğan ile Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski ortak basın toplantısı düzenledi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski'yi kabul etti. Görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2 katına çıkarmayı hedeflediklerini belirten Başkan Erdoğan, FETÖ ile ortak mücadele vurgusu da yaparak "FETÖ ile ortak mücadelede kararlıyız. Ukrayna ve Gazze başta olmak üzere küresel meselelerde görüş alışverişinde bulunduk. Ukrayna müzakerelerine desteğimizi vurguladık. Filistin için iki devletli çözümde ortak irademizi teyit ettik" ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
12:56
03:28
03:18
Hilal Kaplan | İsrail neden Suriye'ye saldırıyor? 28.02.2025 | 16:24
07:23
Yavuz Donat | 28 Şubat 28.02.2025 | 16:21
04:52
Nebi Miş | Bundan sonrası daha da önemli 28.02.2025 | 16:20
04:32
Mahmut Övür | Öcalan’ın ‘terörsüz Türkiye’ çağrısı 28.02.2025 | 16:18
05:06
Melih Altınok | Artık hiçbir bahaneleri yok 28.02.2025 | 16:15
21:07
00:36
Türkmen gazı 1 Mart’ta Türkiye'ye geliyor | Video 28.02.2025 | 12:14
11:34
28 yıl önce bugün neler yaşandı? | Video 28.02.2025 | 10:51
01:50
17:55
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan çağrı: PKK kendini feshetmeli 27.02.2025 | 18:29
12:22
13:53
03:43
Mahmut Övür | ‘Terörsüz Türkiye’ ve ‘hayırlı cuma’ 27.02.2025 | 15:21
09:38
Yavuz Donat | Ramazan fırsatçıları 27.02.2025 | 15:19
04:21
Salih Tuna | CHP'li dostlarıma müjde! 27.02.2025 | 15:17
06:00
Faruk Erdem | Çalışana çifte emeklilik 27.02.2025 | 15:09
03:51
Bercan Tutar | Sadece ‘arabulucu’ değil ‘oyun kurucu’yuz da... 27.02.2025 | 15:08
02:54
Haşmet Babaoğlu | Biraz insan olmak... 27.02.2025 | 15:06