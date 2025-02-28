Esra Albayrak: İmam Hatip liselerinin katsayı engeli vardı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından "Türkiye'nin Demokrasi Süreci ve 28 Şubat Paneli" düzenlendi. Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen panelde 28 Şubat sürecinde yaşananlar ve 28 Şubat sonrası Türkiye'de demokrasinin hızlı ilerleyişi ele alındı.





TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak ve TÜGVA Kadın Aile Koordinatörü Tuba Arslan'ın konuk olduğu panelde, başlangıç konuşmalarının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Akabinde ise 28 Şubat sürecini anlatan belgesel gösterimi yapıldı.

"ARTIK ESKİ TÜRKİYE YOK"



Tarihe "kara bir leke" olarak geçen ve toplumda derin yaralar açan 28 Şubat sürecinden en çok, eğitim öğretim hakları ellerinden alınan başörtülü öğrenciler etkilenmişti. Bu konuya da değinen TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, zulüm yıllarının artık geride kaldığını, başörtüsüyle devlet memuru olunabildiğini, üniversitelere girilebildiğini söyledi. Konuşmasına devam eden Beşinci, "Artık eski Türkiye yok, ülkemizde herkes hür şekilde dinini ve dininin emrettiklerini yerine getirebiliyor. Bin yıl sürecek dediler on yıl bile sürmedi. O karanlık günler artık geride kaldı. O günler geride kaldı kalmasına ama biz hâlâ hatırlıyoruz ve hatırlamaya devam edeceğiz. Unutmayacağız, unutturmayacağız" şeklinde konuştu.

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"ÜLKEMİZİN DEMOKRASİ DÜZEYİ ŞU ANDA ÇOK İLERİDE"

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak ise "Belki de şu an burada bulunan birçok genç arkadaşım bu süreçleri yaşamadı. Olması gereken bu özgürlüğün içerisine doğdu ya da belki o yıllarda henüz çocuktu. Ülkemizin demokrasi düzeyi şu anda çok ileride. Özellikle üniversite kapıları yüzlerine kapanan ve adeta ikinci sınıf muamelesi gören başörtülü öğrenciler şu anda üniversitelerde özgür bir şekilde öğrenim görebiliyor. Fakat unutmamalıyız ki Türkiye asla eski Türkiye değil. Bunun kıymetini bilmeniz ve kendinizi daha fazla geliştirmeniz gerekir" dedi.

Panel sonunda 28 Şubat sürecinin her yıl dönümünde birçok şehirde gerçekleştirilen "El Ele Özgürlük Zinciri" eylemi gerçekleştirildi. Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesine çıkan konuklar, toplumsal hafızayı diri tutmak amacıyla el ele vererek "hilal" şekli oluşturdu.