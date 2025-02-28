Esra Albayrak 28 Şubat'ı kendi gözünden anlattı: "Eğitim hakkı engellendi, öğrenciler mağdur oldu" | Video

Türkiye’nin Demokrasi süreci ve 28 Şubat Paneli’nde açıklamalarda bulunan Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, 28 Şubat'ı kendi gözünden anlattı: "Başörtümüzle ilgili ekranlarda her gün yayınlar yaparlardı. Toplumda dindarlara karşı olumlu duyguları dejenere edip olumsuz duyguları köpürtüyorlardı. Eğitim hakkı engellendi, öğrenciler mağdur oldu" dedi.