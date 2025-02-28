Özdemir, medya mensuplarıyla buluştu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, medya kuruluşlarının temsilcileriyle ile kahvaltıda buluştu. İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen ve çeşitli medya kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığı toplantıya Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran da katıldı. Özdemir toplantıda yaptığı konuşmada, göreve geldiği günden itibaren İstanbul'da gerçekleştirilen çalışmalar ve bundan sonraki yol haritası hakkında bilgiler paylaştı, kentin gelişimi için atılan adımları değerlendirdi. İBB'ye 5.8 yaş ortalamasıyla Avrupa'nın en genç otobüs filosunun teslim edildiğini hatırlatan Özdemir, "Günümüzde ise Avrupa'nın en yaşlı otobüs filosu haline getirildi. İstanbul'da otobüsler patlamak üzere" dedi. Özdemir, "Sokak sokak, mahalle mahalle bire bir iletişimi önemseyerek, dokunulmadık insan, çalınmadık kapı bırakmayacağız" ifadesini kullandı.