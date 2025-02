SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

28 Şubat'ın açtığı derin yaralar hala iyileşmedi. 28 Şubat döneminde kılık kıyafeti veya fişlemeler nedeniyle disiplin soruşturması geçiren öğretmen sayısı 33 bin 500 civarındadır. Bunlardan 11 bini ceza aldı, binlercesi istifa ettirildi, sürgün edildi. Baskı ve yasakları bu ülke yaşadı gördü çok acı bir şekilde tecrübe etti. Bunların sorumlusu sensin CHP! Siz yaptınız bunu. 28 Şubat'ın ekonomiye maliyeti 380 milyar dolardır.

Yeni medya düzeninin bazı kesimleri rahatsız ettiğini biliyoruz. Eski Türkiye'nin demirbaşları zaman zaman bu rahatsızlıklarını ifşa etmektedir. Ama ne yapsalar boş. Yerli ve milli özgür medyamız olduğu sürece ülkemizi eski karanlık günlerine geri döndüremeyecekler. Yeni Türkiye gerçeği ile yaşamayı öğrenecekler. 1000 yıl sürecek dedikleri 28 Şubat'ı nasıl buruşturup attıysak milli iradeyi baskı altına almaya çalışanlara da meydanı asla terk etmeyeceğiz.

Biz yapıcı her türlü eleştiriye açığız. Her bir vatandaşımızın emeğine gayretine desteğine ihtiyacımız olduğunu her fırsatta vurguluyoruz. Adalet değil imtiyaz peşinde koşan girişimlere eyvallah etmeyiz. Her 10 yılda bir işletilen darbe mekaniğini kırıp atmakta kararlıyız. Bizim ilk dört madde ile işimiz yok. Anayasadaki ilk dört maddenin yanındayız.