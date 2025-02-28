SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Artık yeni bir safhaya geçildi
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefinde yeni safhaya geçildiğini belirterek "Önümüzde tarihi bir adım atma fırsatı var" dedi.
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