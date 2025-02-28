SON DAKİKA! Terörsüz Türkiye hamlesinin yol haritası belirlendi: İşte devletin uygulayacağı stratejinin detayları!

Son dakika haberi... İmralı'da bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütüne yaptığı "silahları bırak, kendini lağvet" çağrısına karşı devlet ve iktidar da "Terörsüz Türkiye'nin yol haritasını" netleştirdi. Bu süreçte "Bekle-Gör-Adım At" strateji uygulanacak. Silahlar bırakılırsa kapsamlı bir demokratikleşme hamlesi başlatılacak.
METİN NASIL HAZIRLANDI: Okunan metin uzun süren istişareler sonucu hazırlandı. Noktasına, virgülüne kadar değerlendirildi. Kullanılan kelimeler, verilen mesajlar tek tek özenle seçilip yazıldı. Mesajlar terör örgütü tarafından farklı yorumlanamayacak kadar açık ve netti. Böylece, "şöyle demek istedi, böyle demek istedi' gibi manipülasyonların önüne geçildi. Öcalan'ın el yazısı ile kaleme alınan metne son şekli 25 Şubat tarihinde verildi.
İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLECEK: Haziran ayı sonunda ikinci aşamaya geçilebileceği tahmin ediliyor. Devlet, büyük oranda çağrıya uyulacağını, bazı grupların silah bırakmayabileceğini ancak bunların da zaman içinde marjinalleşerek yok olacağını tahmin ediyor.
ZİYARETLER DEVAM EDECEK: İmralı'ya yapılacak ziyaretler bu süreçte de devam edecek.
TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUP VE SÖZDE YÖNETİCİLERİ: PKK'nin 1-2 ay içinde kendini feshetmesi bekleniyor. Fesih kararı alındıktan sonra teknik detaylar üzerinde çalışma yapılacak. Örgütün elindeki silahların ne olacağı, kayıtlarının nasıl yapılacağı, bunların nasıl toplanacağı, terör örgütünün sözde yönetici ve üyelerinin durumları başlıkları gündeme gelecek. Sözde üst düzey yönetiminin Türkiye'ye dönmesi hiçbir zaman mümkün olmayacak.
TÜM İHTİMALLERE KARŞI HAZIRLIK: Bu süreç içinde yaşanabilecek olumsuzluklar, provokasyonlara ilişkin de tüm çalışmalar yapıldı. Bunların bertaraf edilmesi, ortamın zehirlenmesine izin verilmemesi için neler yapılabileceğine ilişkin planlar hazırlandı. Yabancı istihbarat örgütleri ve devletlerin süreci etkisiz hale getirmek, Türkiye'yi karıştırmak için bazı girişimler olabileceği değerlendiriliyor. Bunların önlenmesine ilişkin de gerekli oyun planları hazırlanıyor.
ŞEHİT VE GAZİLER: Süreçte ayrıca gaziler ile şehit ailelerini kıracak, üzecek veya teröristbaşı Öcalan'a af anlamına gelebilecek hiçbir adım atılmayacak. Umut hakkı benzeri düzenlemeler ancak tamamen silahların bırakılıp terör örgütünün ortadan kalkması ile mümkün olabilecek.
DEMOKRATİK DÖNÜŞÜM: Bu süreçler tamamlandıktan sonra "demokratik dönüşüm" adı altında gerekli adımlar Meclis zemininde atılacak. Demokratikleşme adımları sadece bu süreci değil toplumun tüm kesimlerini ve katmanlarını kapsayacak şekilde yapılacak. Anayasa'dan Terörle Mücadele Yasasına kadar önemli düzenlemeler gündemde olacak.
Devletin ilgili birimleri Öcalan'ın çağrısındaki mesajları şöyle değerlendiriyor:
TARİHE GÖM: Öcalan mesajında PKK'ya sadece "silah bırak, kendini lağvet" demedi. Bunun kadar önemli bir mesaj daha verdi: "Hem silah bırak hem de fikriyatını tarihe göm, lağvet."
TÜRKİYE YÜZYILINA DESTEK: İmralı mesajında, Cumhuriyetin ikinci yüzyılı vurgusu ile Türkiye Yüzyılına destek verdi.
FEDERASYON- ÖZERLİK YOK: Üniter yapıya uygun açıklama yaptı. Silah bırakma ile birlikte federasyon ve özerklik gibi geçmişteki tüm taleplerin de tarihe gömüldüğünü ilan etti.
DEVLETİN BİLGİSİ DAHİLİNDE
DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in metin dışında kamuoyuna duyurduğu not ise yine devletin bilgisi ve izni ile açıklandı. Öcalan'ın notundaki "Bu perspektifi ortaya koyarken şüphesiz pratikte silahların bırakılması, demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir" ifadesinin ise örgütün silah bırakması ve fesih kararından sonraki aşamaları işaret ettiğine dikkat çekildi.