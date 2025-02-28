SON DAKİKA! Terörsüz Türkiye hamlesinin yol haritası belirlendi: İşte devletin uygulayacağı stratejinin detayları!



TÜM İHTİMALLERE KARŞI HAZIRLIK: Bu süreç içinde yaşanabilecek olumsuzluklar, provokasyonlara ilişkin de tüm çalışmalar yapıldı. Bunların bertaraf edilmesi, ortamın zehirlenmesine izin verilmemesi için neler yapılabileceğine ilişkin planlar hazırlandı. Yabancı istihbarat örgütleri ve devletlerin süreci etkisiz hale getirmek, Türkiye'yi karıştırmak için bazı girişimler olabileceği değerlendiriliyor. Bunların önlenmesine ilişkin de gerekli oyun planları hazırlanıyor.

ŞEHİT VE GAZİLER: Süreçte ayrıca gaziler ile şehit ailelerini kıracak, üzecek veya teröristbaşı Öcalan'a af anlamına gelebilecek hiçbir adım atılmayacak. Umut hakkı benzeri düzenlemeler ancak tamamen silahların bırakılıp terör örgütünün ortadan kalkması ile mümkün olabilecek.