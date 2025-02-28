TSK, Özel’e dava açıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK), kuvvet komutanlarının isimlerini açıktan vererek tehdit eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yanıt geldi. MSB'nin haftalık bilgilendirmesinde konuşan kaynaklar, "Milli Savunma Bakanlığımızı hedef alan açıklamalar kabul edilemez. Tüm yasal haklar kullanılacak" değerlendirmesini yaptı.Diğer taraftan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Özel'e tepki gösterdi. Çelik, "CHP yöneticilerindeki 'siyasi okuryazarlık' probleminin kronik hale geldiğini gösteriyor" dedi.