Katil İsrail’e enerji İslam’a nefret! Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal’ın Ramazan rahatsızlığının sebebi bu mu?

Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ın Ramazan nefretiyle gündeme gelmesi sonrası Zorlu Grubu'nun İsrail ile kirli ilişkileri ortaya çıktı. Geçmiş yıllarda İsrail basına yansıyan detaylara göre Zorlu Grubu'nun İsrail'le milyar dolarlık anlaşmalar yaptığı belirlendi. Zorlu Grubu'nun Ramazan nefretinin arkasında da İsrail ile yakın bağlantılarının zarar görmemesi sebebiyle olduğu ifade edildi.
İSRAİL BASINI KİRLİ ANLAŞMAYI GÜNDEMİNE TAŞIMIŞTI
Zorlu Grubu'nun katil İsrail ile yaptığı anlaşmanın detaylarını İsrail basını şu ifadelerle duyurmuştu: Zorlu Enerji Grubu'nun İsrailli ortakları ile 1,2 milyar dolar yatırım ile Aşkelon'da 70 dönüm arazi üzerine kurduğu, 840 MW kapasiteli Dorad Doğal Gaz Çevrim Santrali, enerji üretimine başladı. Zorlu Enerji Grubu'nun yüzde 25, Eilat-Ashkelon Pipeline Company'nin yüzde 37,5, Edelcom'un yüzde 18,75 ve U. Dori Engineering Works'un yüzde 18,75 pay ile ortak olduğu Dorad Enerji'nin gerçekleştirdiği üretim ve tedarik lisansına sahip olan santral, İsrail Enerji ve Su Altyapıları Bakanlığı tarafından da destekleniyor. Dorad Doğal Gaz Çevrim Santrali, 20 Mayıs'ta İsrail Elektrik Kurumu aracılığıyla elektrik tedariki için üretime başladı.
SAVUNMA BAKANLIĞI'NA, OTELLERE SATIŞ YAPACAK
Yapımı sırasında yaklaşık 700 kişinin 2 milyon adam/saat çalışması ile 2,5 yılda tamamlanarak devreye alınan Dorad Doğal Gaz Çevrim Santrali, 12 gaz ve iki buhar türbini ile yılda 840 MW elektrik üretecek. Santralin ürettiği elektrik, İsrail'deki resmi ve özel kurumlarla ülkenin ana müşterilerine satılacak. Dorad Doğal Gaz Çevrim Santrali'nin müşterileri arasında; İsrail Savunma Bakanlığı, Mekorot, İsrail Uzay Endüstrisi, Fattal Hotels, Keter Plastik, Isrotel, Strauss, Osem, Tamares Hotels, The Cargal Group, Seven Stars Mall, Bank Leumi ve Tnuva gibi önemli kuruluşlar bulunuyor
NE OLMUŞTU?
Vestel CEO'su Ergün Güler, Ramazan ayı münasebetiyle şirket çalışanlarına tebrik mesajı gönderdi. Kurumun bağlı olduğu Zorlu Holding'in CEO'su Bekir Cem Köksal, Güler'in Ramazan mesajına sert çıkmıştı. Mail üzerinden Ergün'e "Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor." yanıtı veren Köksal, "Dinden bağımsız bir duruşumuz var." ifadelerini kullanmıştı.
Köksal'ın bu sözleri sosyal medyada büyük tepki toplamıştı, firmaya karşı boykot çağrıları yükselmişti. Öte yandan,Cem Köksal hakkında "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı. Öte yandan son bilgilere göre; Cem Köksal gözaltına alındı.
DÜNÜRÜ VE DAMADI FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINMIŞTI
Öte yandan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun kızı Şule Zorlu, Aydın Grup'un varisi Ahmet Yaşar Aydın'la hayatını birleştirmişti. Nazif Zorlu'nun kayınbabası Turgut Aydın ve damadı Ahmet Yaşar Aydın Ağustos 2016'da FETÖ operasyonları kapsamında gözaltına alınmışlardı.