Katil İsrail’e enerji İslam’a nefret! Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal’ın Ramazan rahatsızlığının sebebi bu mu?

Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ın Ramazan nefretiyle gündeme gelmesi sonrası Zorlu Grubu'nun İsrail ile kirli ilişkileri ortaya çıktı. Geçmiş yıllarda İsrail basına yansıyan detaylara göre Zorlu Grubu'nun İsrail'le milyar dolarlık anlaşmalar yaptığı belirlendi. Zorlu Grubu'nun Ramazan nefretinin arkasında da İsrail ile yakın bağlantılarının zarar görmemesi sebebiyle olduğu ifade edildi.

İSRAİL BASINI KİRLİ ANLAŞMAYI GÜNDEMİNE TAŞIMIŞTI

Zorlu Grubu'nun katil İsrail ile yaptığı anlaşmanın detaylarını İsrail basını şu ifadelerle duyurmuştu: Zorlu Enerji Grubu'nun İsrailli ortakları ile 1,2 milyar dolar yatırım ile Aşkelon'da 70 dönüm arazi üzerine kurduğu, 840 MW kapasiteli Dorad Doğal Gaz Çevrim Santrali, enerji üretimine başladı. Zorlu Enerji Grubu'nun yüzde 25, Eilat-Ashkelon Pipeline Company'nin yüzde 37,5, Edelcom'un yüzde 18,75 ve U. Dori Engineering Works'un yüzde 18,75 pay ile ortak olduğu Dorad Enerji'nin gerçekleştirdiği üretim ve tedarik lisansına sahip olan santral, İsrail Enerji ve Su Altyapıları Bakanlığı tarafından da destekleniyor. Dorad Doğal Gaz Çevrim Santrali, 20 Mayıs'ta İsrail Elektrik Kurumu aracılığıyla elektrik tedariki için üretime başladı.

SAVUNMA BAKANLIĞI'NA, OTELLERE SATIŞ YAPACAK

Yapımı sırasında yaklaşık 700 kişinin 2 milyon adam/saat çalışması ile 2,5 yılda tamamlanarak devreye alınan Dorad Doğal Gaz Çevrim Santrali, 12 gaz ve iki buhar türbini ile yılda 840 MW elektrik üretecek. Santralin ürettiği elektrik, İsrail'deki resmi ve özel kurumlarla ülkenin ana müşterilerine satılacak. Dorad Doğal Gaz Çevrim Santrali'nin müşterileri arasında; İsrail Savunma Bakanlığı, Mekorot, İsrail Uzay Endüstrisi, Fattal Hotels, Keter Plastik, Isrotel, Strauss, Osem, Tamares Hotels, The Cargal Group, Seven Stars Mall, Bank Leumi ve Tnuva gibi önemli kuruluşlar bulunuyor