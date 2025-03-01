SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Verilen sözler tutulmazsa günah bizden gider

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde "Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programı"nda konuştu.

Başkan Erdoğan 'Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programı'nda konuştu

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Uzattığımız elin havada bırakılması halinde demir yumruğumuzu hazır tutuyoruz. Barış ve huzur içerisinde yaşamayı ne kadar seviyorsak, mukaddesatımız bildiğimiz değerlerimize, inancımıza, vatanımıza, devletimize o derece tavizsiziz. Bugün her alanda güçlü, kudretli, müessir ve kolu uzun bir Türkiye var. Oyuna gelen değil, bölgesinde ve ötesinde oyun kuran, kendisine yönelik sinsi ve kirli oyunları bozan çok farklı bir Türkiye var.

Hangi adımı atıyorsak, Türkiye'nin ve Türk milletinin istikbali için atıyoruz. Başkalarının gündemlerine hapsolmadan kendi önceliklerimize göre tarihin akışını değiştiren politikaları kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Türkiye, sınırları içinde ve dışında terörle mücadele konusunda sadece bölgemizin değil, dünyanın en güçlü, kabiliyetli ve dirayetli ülkesidir.