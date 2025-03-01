Başkan Erdoğan 'Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programı'nda konuştu
Son dakika haberleri... Başkan Recep Erdoğan şehit aileleri ve gazilerle iftar programında konuştu. Başkan Erdoğan, "Uzattığımız elin havada bırakılması veya ısırılması halinde de demir yumruğumuzu daima hazır tutuyoruz." dedi.
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