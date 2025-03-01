Video Haber Başkan Erdoğan 'Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programı'nda konuştu
Başkan Erdoğan 'Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programı'nda konuştu

Başkan Erdoğan 'Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programı'nda konuştu

01.03.2025 | 21:11

Son dakika haberleri... Başkan Recep Erdoğan şehit aileleri ve gazilerle iftar programında konuştu. Başkan Erdoğan, "Uzattığımız elin havada bırakılması veya ısırılması halinde de demir yumruğumuzu daima hazır tutuyoruz." dedi.

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