Erbaş: Camilerimizde bu ay iyiliği anlatacağız

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, A Haber ekranlarında Mehmet Tahir İnan moderatörlüğünde yayınlanan Sahur Vakti programına konuk oldu. Ramazanın bu yılki temasının "Ramazan ve İyilik" olduğunu belirten Prof. Dr. Erbaş, camilerde, kürsülerde, minberlerde ve mihraplarda iyiliği anlatacaklarını ifade etti. Erbaş, "Cami içi irşat faaliyetlerimiz var, cami dışı irşat faaliyetlerimiz var. Cami dışı irşat faaliyetlerimizde konferanslarla, seminerlerle hocalarımızın yapacağı, özellikle ilahiyat fakültesi hocalarımızdan konferansa davet ettiğimiz illerimizdeki, ilçelerimizdeki etkinliklerimizde iyiliğin anlamını ortaya koyacağız" dedi.