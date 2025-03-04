’Adnan Beker’ iddiası kriz yarattı: Kemal Kılıçdaroğlu kanadından CHP yönetimine zehir zemberek sözler!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan krizlere bir yenisi daha eklendi. İYİ Parti'den istifa eden Bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker'in CHP'ye katılağı iddia edilirken, Adnan Beker'e rozetini ise salı günü yapılacak grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in takacağı ifade edildi.
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve şaibeli kurultay skandalıyla parti içinde büyük kriz yaşayan CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen isimler ise söz konusu Adnan Beker iddiasına çok sert tepki gösterdi.
Salıcı, "14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı'nın ortak adayına oy vermediğini açıkça beyan eden, Sayın Erdoğan'ı destekleyen, Altılı Masa hakkında "Pursaklar Belediyesi'ni bile yönetemez" gibi sığ ifadeler kullanan Sayın Beker'in Cumhuriyet Halk Partisi saflarına katılması, parti örgütümüzde ve tabanda haklı soru işaretleri yaratacaktır. Partimiz, iktidar partisinden beklediğini bulamayanların dönüp dolaşıp geleceği bir son durak değildir. Cumhuriyet Halk Partisi, demokrasi ve adalet uğruna bedel ödeyenlerin partisidir. Siyasette büyümeyen küçülür. O nedenle genişlemek gerekir. Ancak bu görüş dahi Sayın Beker'in partimize katılmasını izah etmekte yetersiz kalır. CHP rozeti işportaya düşürülemez." dedi.
"ROZET İDDİASI UTANÇ VERİCİDİR"
Eren Erdem ise, "Partinin binlerce öz evladını ihraç edip, mensup olduğu ittifaka oy vermediğini açıklamış olan Adnan Beker'e rozet takılacağı iddiası, utanç vericidir. Kılıçdaroğlu "partiye sağcıları getirdi" diye yeri göğü inletip; sağcı dahi olamayan; kendi partisinin Cumhurbaşkanı adayına dahi oy vermediğini itiraf eden birine rozet takmak! Bu iddia umarım gerçek olmaz." sözlerini kullandı.