’Adnan Beker’ iddiası kriz yarattı: Kemal Kılıçdaroğlu kanadından CHP yönetimine zehir zemberek sözler!

Salıcı, "14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı'nın ortak adayına oy vermediğini açıkça beyan eden, Sayın Erdoğan'ı destekleyen, Altılı Masa hakkında "Pursaklar Belediyesi'ni bile yönetemez" gibi sığ ifadeler kullanan Sayın Beker'in Cumhuriyet Halk Partisi saflarına katılması, parti örgütümüzde ve tabanda haklı soru işaretleri yaratacaktır. Partimiz, iktidar partisinden beklediğini bulamayanların dönüp dolaşıp geleceği bir son durak değildir. Cumhuriyet Halk Partisi, demokrasi ve adalet uğruna bedel ödeyenlerin partisidir. Siyasette büyümeyen küçülür. O nedenle genişlemek gerekir. Ancak bu görüş dahi Sayın Beker'in partimize katılmasını izah etmekte yetersiz kalır. CHP rozeti işportaya düşürülemez." dedi.