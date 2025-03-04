Cemil Tugay şimdi de belediye şirketi İzbeton’a ait taşınmazları satıyor

SGK ve vergi dairesine milyarlarca lira borç yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi gözünü mülkiyeti kendisine ait taşınmazlara dikti. 27 Ocak'ta 103 taşınmazı satan büyükşehir belediyesi 13 Mart'ta da yaklaşık 1.1 milyar lira değerindeki 11 taşınmazını satacağını duyurmuştu.
5 TAŞINMAZ SATIŞ VİTRİNİNDE
İzmir Büyükşehir Belediyesinden yeni bir satış haberi daha geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın talimatı ile belediye şirketi İzbeton'a ait 5 taşınmaz daha satışa çıkarıldı.
22 MİLYONLUK DAMPİNG
Belediye şirketi İzbeton tarafından satışa çıkarılan taşınmazlar, 23 Aralık 2024 tarihinde de 134 milyona satışa çıkmış ancak belirlenen gün ve saatte teklif gelmeyince ihaleler iptal edilmişti.