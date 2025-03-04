Haberler Gündem Haberleri Cemil Tugay şimdi de belediye şirketi İzbeton’a ait taşınmazları satıyor
Giriş Tarihi: 4.3.2025 14:25 Son Güncelleme: 4.3.2025 14:32

Cemil Tugay şimdi de belediye şirketi İzbeton’a ait taşınmazları satıyor

31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay göreve gelir gelmez gözünü mülkiyeti belediyeye ait taşınmazlara dikti. Geçtiğimiz ay önce 103 taşınmazın ardından da 11 taşınmazı satış listesine koyan Tugay’ın talimatı ile şimdi de belediye şirketi İzbeton’a ait 5 taşınmaz, 112 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi 27 Ocak’taki satışlardan kasasına yaklaşık 1.4 milyar lira kaynak aktarmıştı.

ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER
Cemil Tugay şimdi de belediye şirketi İzbeton’a ait taşınmazları satıyor

SGK ve vergi dairesine milyarlarca lira borç yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi gözünü mülkiyeti kendisine ait taşınmazlara dikti. 27 Ocak'ta 103 taşınmazı satan büyükşehir belediyesi 13 Mart'ta da yaklaşık 1.1 milyar lira değerindeki 11 taşınmazını satacağını duyurmuştu.

5 TAŞINMAZ SATIŞ VİTRİNİNDE

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yeni bir satış haberi daha geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın talimatı ile belediye şirketi İzbeton'a ait 5 taşınmaz daha satışa çıkarıldı.

İzmir'in Bayraklı ilçesi Manavkuyu mahallesinde 1, Bornova'nın Işıklar mahallesinde 4 taşınmaz 14 martta gerçekleştirilecek ihale ile elden çıkarılacak. Belirlenen muhammen bedeller üzerinden satışların gerçekleşmesi halinde İzbeton'un kasasına toplam 112 milyon liralık kaynak aktarılacak.

22 MİLYONLUK DAMPİNG

Belediye şirketi İzbeton tarafından satışa çıkarılan taşınmazlar, 23 Aralık 2024 tarihinde de 134 milyona satışa çıkmış ancak belirlenen gün ve saatte teklif gelmeyince ihaleler iptal edilmişti.

İzbeton bu sefer daha önce satışa çıkardığı 5 taşınmazın muhammen bedellerinde toplamda 22 milyonluk indirim yaptığı görüldü. Şimdi tüm gözler ihale gününe çevrildi. Bu sefer satışlar gerçekleşirse İzbeton'un kasasına 112 milyon liralık kaynak aktarılacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Cemil Tugay şimdi de belediye şirketi İzbeton’a ait taşınmazları satıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz