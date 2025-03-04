Cemil Tugay şimdi de belediye şirketi İzbeton’a ait taşınmazları satıyor

İzbeton bu sefer daha önce satışa çıkardığı 5 taşınmazın muhammen bedellerinde toplamda 22 milyonluk indirim yaptığı görüldü. Şimdi tüm gözler ihale gününe çevrildi. Bu sefer satışlar gerçekleşirse İzbeton'un kasasına 112 milyon liralık kaynak aktarılacak.