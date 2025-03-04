CHP’li Beykoz Belediyesi’ne ihale yolsuzluğu operasyonu! Yazışmalar bir bir tespit edildi: Grubun adı Beykoz Kahvecisi!

KONUŞMALARA BİR BİR YANSIDI

Bu iş bu ihale gerçek mi yoksa sadece alacağın için evrak mı düzenlenecek.

H.D.: Fatura almamız gerek bu kısmı nasıl halledebiliriz. Para geçirmek sıkıntı. Gerçek değil yapılan iş için.

T.Ç.: Ama gerçek gibi şartları niye uyguluyor o zaman. Çünkü bunun SGK'sı da dert, işyeri açılması lazım. Orada minimum ödeme olması lazım.

H.D.: Yüksek kesmek için faturam yok 70 küsür bin KDV çıktı.

T.Ç.: Merta da sadece Beykoz için aldığımız faturalar var işte onlar patlarsa o kötü.

H.D.: Faturalar hep tanıdığımız bildiğimiz firmalar. Onlar patlarsa ben daha çok aldırmıyor. Firmadan inşallah bi sorun olmaz

T.Ç.: Bu iş çorap söküğü gibi onlar bir yerden sorunlu fatura aldıysa ondan ona ondan ona gider.

X şahıs: 12'sine kadar mı teklif vermemiz lazım.

Belediye Furkan Bey: Evet. Diğer firmanın da teklif vermesi gerekiyor. Son rakamları ben göndereceğim size. Bir de tekliflerin farklı IP adreslerinden verilmesi önemli.

X şahıs: Tamer Bey siz 2.250.000 verecek misiniz? Biz de 2.070.000 TL verecekmişiz.

T.Ç.: Ok veririm akşam diğer bilgisayardan.

H.D: Tamer Bey merhaba ben teklifi verdim siz de yan teklif vereceksiniz.

T.Ç: Merhaba nedir rakam.

H.D: 2 milyon 125 bin siz verecekmişsiniz. Retro düşük verecekmiş iş almak için

T.Ç: Ne verdik vereyim bende 5 dk sürer.

H.D: 1.997.500 TL verdik 2.050.000 TL verseniz olur herhalde.

X: Retro alacak ihaleyi

Belediye Furkan Bey: Evet bunu biri diğerini biri

X: Diğer tebligatta gelen ihaleyi kim Merta mı alacak?

Belediye Furkan Bey: Gelecek olanı Retro alsın şimdikini Merta.

X: Ok

Belediye Furkan Bey: Biri 1.985 diğeri 2.070 yazabilirsiniz.