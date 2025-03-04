CHP’li Beykoz Belediyesi’ne ihale yolsuzluğu operasyonu! Yazışmalar bir bir tespit edildi: Grubun adı Beykoz Kahvecisi!

Son dakika haberi... CHP'li Beykoz Belediyesi'ne yönelik başlatılan "İhaleye Fesat Karıştırma" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 22 şüphelinin İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı.
BELEDİYE BAŞKANI KÖSELER DAHİL 13 KİŞİ TUTUKLANDI
CHP'li Beykoz Belediyesi'ne yönelik başlatılan "İhaleye Fesat Karıştırma" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 22 şüphelinin İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı.
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İfade işlemlerine 28 Şubat Cuma sabahı başlanan ve gözaltı süreleri dolan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler dahil 13'ü tutuklandı. Dokuz şüpheli ise "Adli Kontrol" şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonla ilgili bazı yeni ayrıntılar da ortaya çıktı.
Beykoz Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İhalelerin verildiği şirketlerin aralarında WhatsApp grupları kurdukları ve şirket yetkililerinin aralarında ihale paylaşımı yaptıkları bazı konuşmaların tespit edildiği saptandı. Şüpheliler ile Beykoz Belediyesi'nden alınacak ihaleler için belirlenen firma çalışanları arasında "Beykoz Kahvecisi" adlı bir WhatsApp grubu kurulduğu belirlendi.
Kurulan grupta yapılan yazışmalara göre; hangi ihaleye hangi firmanın ne kadar teklif vereceği, ihaleyi kimin alacağından naylon faturanın nasıl temin edileceğine kadar tüm sürecin organize edildiği belirlendi. Bu grubun dışında düşük teklif verildiğinde ise Beykoz Belediyesi'nin ihaleyi iptal ettiği saptandı. İşte o WhatsApp konuşmaları:
KONUŞMALARA BİR BİR YANSIDI
Bu iş bu ihale gerçek mi yoksa sadece alacağın için evrak mı düzenlenecek.
H.D.: Fatura almamız gerek bu kısmı nasıl halledebiliriz. Para geçirmek sıkıntı. Gerçek değil yapılan iş için.
T.Ç.: Ama gerçek gibi şartları niye uyguluyor o zaman. Çünkü bunun SGK'sı da dert, işyeri açılması lazım. Orada minimum ödeme olması lazım.
H.D.: Yüksek kesmek için faturam yok 70 küsür bin KDV çıktı.
T.Ç.: Merta da sadece Beykoz için aldığımız faturalar var işte onlar patlarsa o kötü.
H.D.: Faturalar hep tanıdığımız bildiğimiz firmalar. Onlar patlarsa ben daha çok aldırmıyor. Firmadan inşallah bi sorun olmaz
T.Ç.: Bu iş çorap söküğü gibi onlar bir yerden sorunlu fatura aldıysa ondan ona ondan ona gider.
X şahıs: 12'sine kadar mı teklif vermemiz lazım.
Belediye Furkan Bey: Evet. Diğer firmanın da teklif vermesi gerekiyor. Son rakamları ben göndereceğim size. Bir de tekliflerin farklı IP adreslerinden verilmesi önemli.
X şahıs: Tamer Bey siz 2.250.000 verecek misiniz? Biz de 2.070.000 TL verecekmişiz.
T.Ç.: Ok veririm akşam diğer bilgisayardan.
H.D: Tamer Bey merhaba ben teklifi verdim siz de yan teklif vereceksiniz.
T.Ç: Merhaba nedir rakam.
H.D: 2 milyon 125 bin siz verecekmişsiniz. Retro düşük verecekmiş iş almak için
T.Ç: Ne verdik vereyim bende 5 dk sürer.
H.D: 1.997.500 TL verdik 2.050.000 TL verseniz olur herhalde.
X: Retro alacak ihaleyi
Belediye Furkan Bey: Evet bunu biri diğerini biri
X: Diğer tebligatta gelen ihaleyi kim Merta mı alacak?
Belediye Furkan Bey: Gelecek olanı Retro alsın şimdikini Merta.
X: Ok
Belediye Furkan Bey: Biri 1.985 diğeri 2.070 yazabilirsiniz.