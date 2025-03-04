Beykoz Belediyesi'nde 100 milyonluk vurgun! İhale yolsuzluğu nasıl yapıldı? | Video
İstanbul'da Beykoz Belediyesi'ne yönelik ihale yolsuzluğu soruşturmasında Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklandı. Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı. İhale yolsuzluğunun detaylarına A Haber ulaştı..
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