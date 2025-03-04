İşte Beykoz Belediyesi’ndeki usulsüzlükleri ortaya koyan şok ifadeler: Önce satın alıp sonra ihale vermişler…

SABAH, o soruşturmanın şüphelilerine birden fazla soru olarak yöneltilen bir "Tanık" ifadesine ulaştı. Tanık ifadeleri Beykoz Belediyesi'ndeki usulsüzlük çarkını gözler önüne serdi. İfadesinde yaşananları bir bir anlatan "Tanık" İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinde gıda satın alma işlemlerinde yaşananları dile getirdi. Tanık bazen ihalesiz ürün tedarik edilip sonradan ihalesinin yapıldığını söyledi. Soruşturma dosyasında yer alan "Tanık" ifadesinde "H.B. isimli Başkan Danışmanı sıfatlı olarak benimle Belediye Başkanı'nın tanıştırdığı şahsı gıda alımlarıyla ilgili olarak E… Gıda isimli firmadan alım yapılacağını söyledi. Bu firmanın siyasi bir yönü olup olmadığını bilmiyorum. H.B.'nin tam olarak resmi görevini de bilmiyorum. E… Gıda, T…. ve B.. firmaları aynı organizasyon içerisinde olan firmalardı. Yine D….. ve E… Gıda isimli firmalar arasında irtibat olduğunu biliyorum. Bu firmalardan biri ihaleyi alıyor, diğerlerinin teklifleri dosyaya giriyordu. Ben orada başkanın görevlendirdiği H.B.'nin talimatları çerçevesinde hareket ettim. Kimi zaman acil durumlarda örneğin restoranlarda etin bitmesi gibi bir durumda bu firmalardan ihalesiz ürün tedarik edilerek sonradan ihalesi yapılabilmekteydi. Bakım ve onarımda da önce bu işlemler yapılıp kısa bir süre sonrasında ihale yapıldığı durumlar vardı. Çok acil işlerde örneğin klima bozuldu; klima ihale ve sözleşmesi için bir zaman geçmesi gerekiyor. O aşamada bakım ve onarımı yapıldı. 40-45 gün sonra ihale işlemleri tamamlandı. Alımı yapılan gıda ürünleri Çavuşbaşı'ndaki Lojistik Deposu'na teslim edilmekteydi. Oradan da ilgili şubelere dağıtım yapılmaktaydı. Bakım ve onarım işlerinde H. ve B… isimli firmalar teklifler oluşturmaktaydı. Bunlar İ… isimli firmanın yan kuruluşu gibiydi ve hal böyle olunca teklifler rekabete uygun oluşmamaktaydı" ifadeleri yer aldı.



Tanık ifadesine bazı firmalar ile Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in bilgi ve oluruyla çalışılmaya başlandığını söyledi ve ekledi: "Bir seferinde ben şeker alımı yapacaktım. Birçok teklif aldım. Belediye Başkanı'na bu durumu söyledim. M… isimli firmanın teklifi daha pahalı olmasına rağmen diğer firmaların tekliflerini yırtıp attı ve "Ne diyorsak onu yap. M….'den alınacak" dedi."