Şaibeli diplomada gerekli işlemler yapılacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kıbrıs'taki üniversiteden İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçişin YÖK tarafından usulsüz olduğunun tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne yazı göndererek ileride telafisi mümkün olmayan zararlar oluşmaması için Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının geri alınması dahil tüm tedbirlerin bir an önce alınmasını istemişti.İstanbul Üniversitesi'nden dün yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazıları üniversitemize ulaşmıştır. Bu kapsamda, Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın 17 Şubat 2025 tarihli 'Araştırma Raporu'nda yer alan tespitler çerçevesinde, üniversitemiz bünyesinde gerekli inceleme ve işlemler tesis edilerek neticesinden ilgili kurumlara ve kamuoyuna bilgi verilecektir" ifadeleri kullanıldı.Üniversitenin, "Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın 17 Şubat 2025 tarihli 'Araştırma Raporu'nda yer alan tespitler çerçevesinde" diyerek işlem yapacağını söylediği tespitler, YÖK'ün savcılık talebi doğrultusunda hazırldığı raporu işaret ediyor. 14 sayfalık raporda İmamoğlu'nun 1990'da YÖK tarafından tanınırlığı olmayan Girne Amerikan Üniversitesi'nden, İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçişin Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve usulüne uygun olmadığına yer veriliyordu.