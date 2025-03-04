Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevinden uzaklaştırıldı
Giriş Tarihi: 4.3.2025 12:40 Son Güncelleme: 4.3.2025 13:00

SON DAKİKA! CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevinden uzaklaştırıldı

Son dakika haberi: CHP'li Beykoz Belediyesi'nde çıkan usulsüzlükler sonrası İçişleri Bakanlığı yeni bir açıklama yaptı. Bakanlık, İlçe belediye başkanı Alaattin Köseler'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

SON DAKİKA! CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevinden uzaklaştırıldı

Son dakika haberi... CHP'li Beykoz Belediyesi'nde çıkan usulsüzlükler sonrası İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık, İlçe belediye başkanı Alaattin Köseler'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlık şu açıklamayı yaptı:

İstanbul ili Beykoz İlçe Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in "İhaleye Fesat Karıştırmak" suçundan Beykoz Sulh Ceza Hakimliğinin 04.03.2025 tarihli ve 2025/66 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmasına karar verilmesi üzerine;

Alaatin Köseler Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır.

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SON DAKİKA! CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevinden uzaklaştırıldı
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