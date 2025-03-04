SON DAKİKA! CHP’li Beykoz Belediyesi’ndeki skandalda şaşkına çeviren detaylar: İsimleri tek tek verdi! Tanık ifadeleri ortaya çıktı!

"A.. isimli Ataşehir merkezli bir firma da aynı bakım onarım tamir tadilat işlerine teklif verdi diye hatırlıyorum. Fiilen de çalıştığını biliyorum. İ… firmasının sözleşme süre ve kapsamındaki yürüyen merdiven, klima, otomatik kapı, yangın güvenlik sistemleri dışındaki konularda örneğin endüstriyel mutfak hidrofor, kazan, brülör, inşaat, alçı ve sıva gibi iş ve işlemlerde A.. firması devreye girdi. Ancak A.. firmasına verilen işlerde hangisinin ihalesi yapıldı hangisinin yapılmadığını tam olarak hatırlamıyorum. Yine örneğin İ… firmasının aldığı bir klima bakım işinde gelmediği yada gelemediği gibi anlık çözüm bulunması gereken anlarda A.. firması devreye girdi. Ancak bildiğim kadarıyla bu firmaya bir ödeme yapılmadı. Bir sıkıntılı konu da bizlerin hiç haberi olmadan ihale öncesinde örneğin özel kalem makamı inşaatı yapıldı. Bunun ihalesi sonradan yapılmıştır. Yine özel kalem sekreterya ve çevresindeki alana fotoselli kapı, parmak izi, gergi tavan, ışıklandırma ve kamera sistemi yapıldı. Bunu A.. firması yaptı. Bu da esasında açık ihale konusu olacak kadar nitelikli bir iştir. Ancak firmayla ne şekilde anlaşıldı bilmiyorum. İhalesi yapılmışsa da ihale öncesinde bu işler yapıldı sonrasında bu firmaya adrese teslim ihale yapılmıştır" ifadeleri yer aldı.