Tepki çeken görüntü: CHP’li Başkan Nurettin Akbuğa AK Parti kongresine katılan esnafa özür diletip tövbe ettirdi!

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen AK Parti Büyük Kongresi'ne katılan ilçe esnafı Ramazan Öncü, döndüğünde ciddi bir baskıyla karşı karşıya kaldı.

BELEDİYE PERSONELİ BASKISIYLA SECCADE ÜZERİNDE ELLERİNİ AÇIP ÖZÜR DİLEDİ

İddiaya göre, Öncü CHP'li Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa ve bazı belediye personelleri tarafından tehdit edildi. Bununla da kalmayarak, belediyeye götürülen Öncü'nün baskı altında özür dilemeye zorlandığı öne sürüldü.

O ANLAR KAYIT ALTINA ALINDI

Yaşanan olayın görüntülerinin cep telefonuyla kaydedildiği belirtilirken, videoda Öncü'nün zorla özür dilediği anların yer aldığı görüldü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öncü'nün siyasi bir etkinliğe katılması nedeniyle böyle bir baskıya maruz kalması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"MOBBİNGDEN ÖTE İŞKENCE"

Söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, bu durumu "mobbingden öte işkence" olarak tanımladı.

Baykan, öte yandan ilçede yaşanan olayın ciddi bir şekilde soruşturulması gerektiğine vurgu yaptı.