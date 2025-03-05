Skandal görüntüler ortaya çıktı! Seccade üzerinde CHP'li başkandan özür dilettiler | Video

Konya'nın Turgutlu ilçesinde kaydedilen bir görüntü büyük tepki topladı. Söz konusu görüntüleri paylaşan AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, "Bir esnaf, AK Parti Kongresine katıldığı için CHP'li Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa’nın personeli tarafından belediyede tövbe ettirilerek özür dilettiriliyor" iddiasında bulundu.