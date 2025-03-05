CHP'de Adnan Beker krizi! Özgür Özel "Onun emaneti" demişti: Yavaş’tan yanıt gecikmedi

"BİR GÜN ÖNCE GAZETELERDEN OKUDUM"

Yavaş, "Ben de bir gün önce basından öğrendim. Kendisiyle tanışıyoruz tabii ki Ankara Büyükşehir'de İYİ Parti Grup Başkanıydı. Arada sırada görüşürüz ancak transferden haberim olmadı. Bir gün önce gazetelerden okudum. Daha sonra da rozet takıldığını gördüm. Başka bir dahilimiz de olmadı açıkçası. Sayın Genel Başkan da niye öyle emanet etti bilmiyorum. Çünkü siyasette insan ancak kendi kendine kefil olabilir." diye konuştu.