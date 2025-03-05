CHP'de Adnan Beker krizi! Özgür Özel "Onun emaneti" demişti: Yavaş’tan yanıt gecikmedi

Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve şaibeli kurultay skandalıyla çalkalanan CHP'de yeni bir kriz daha patlak verdi. İYİ Parti'den istifa eden Bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker CHP'ye katılması parti içinde yeni bir tartışmayı daha başlattı. 2023 seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini açıklayan Adnan Beker'in partiye katılmasıyla ilgili Kılıçdaroğlu kanadından sert tepki gelmişti.
"CHP'YE KATILIMIYLA BİR İLGİM YOK"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adnan Beker için "Mansur Başkan'ın emaneti" ifadelerini kullanmıştı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, Beker'in CHP'ye katılımıyla bir ilgisinin bulunmadığını belirtti.
"BİR GÜN ÖNCE GAZETELERDEN OKUDUM"
Yavaş, "Ben de bir gün önce basından öğrendim. Kendisiyle tanışıyoruz tabii ki Ankara Büyükşehir'de İYİ Parti Grup Başkanıydı. Arada sırada görüşürüz ancak transferden haberim olmadı. Bir gün önce gazetelerden okudum. Daha sonra da rozet takıldığını gördüm. Başka bir dahilimiz de olmadı açıkçası. Sayın Genel Başkan da niye öyle emanet etti bilmiyorum. Çünkü siyasette insan ancak kendi kendine kefil olabilir." diye konuştu.