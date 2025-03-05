DEM Parti terörsüz Türkiye için parti turuna çıkıyor

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı ve barış sürecini değerlendirdi.Çözüm yerinin TBMM olduğunu belirten eşbaşkanlar, barış süreci için kapalı kapılar ardında pazarlık yapmadıklarını, herhangi bir al-ver içinde olmadıklarını kaydetti.Hatimoğulları ise önümüzdeki hafta için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere tüm siyasi partilerden randevu talep edeceklerini belirtti.CHP'nin TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın DEM Parti ile yürütülen sürecin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a bir dönem daha kazandırmak için anayasayı değiştirecek 400 oya erişilmesi için başlatıldığı yönündeki soruya ise Bakırhan sert çıktı. Bakırhan, "Ömrünü cezaevlerinde geçirmiş, baskıcı politikaları yaşamış siyasi parti geleneğinden gelenlere 400 oy için yapılıyor demek siyasi etiğe uygun değil. Gerçek bir muhalefet varsa burasıdır. CHP süreci heba etmemeli. Beğenmiyorlarsa kendi yol haritalarını ortaya koymalı. Türkiye'nin birinci partisi olacaksın yol haritan yok, 'Birini seçtirmek için uğraşıyorlar' bu doğru değil. Kimin cumhurbaşkanı olduğu bu meselelerin çok gerisinde kalır. Gerçek bir muhalefete bu söylenmez. Ne yapalım silahlar devam mı etsin? Birinci parti böyle olunmaz. Kapalı kapılar arkasında pazarlık yapmadık, al-ver içinde olmadık" ifadelerine yer verdi.