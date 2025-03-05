Tunahan’a sürpriz ziyaret

AnkaraKeçiören'de 7 Aralık 2023'te okul yolunda köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan, iki beyin ameliyatı geçiren Tunahan Yılmaz (11), aylar süren tedavisinin ardından yeniden sıcak yuvasına kavuşmuştu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunahan'ı evinde ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, aileyle birlikte iftar yaparak Tunahan'ın babası Halil Yılmaz ve annesi Ergül Yılmaz ile sohbet etti. Zorlu süreçte yaşadıkları sıkıntıları anlatan baba Yılmaz, verilen destek için teşekkür ederken zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Bakan Yerlikaya, "Onun yüzündeki gülümseme dünyalara bedel" ifadelerini kullandı.