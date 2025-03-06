Dışişleri Bakanı Fidan’dan net mesaj! Avrupa’nın güvenlik mimarisi Türkiye’yle mümkün

İsrail hükümetinin, insani yardımların Gazze'ye girişini yasakladığını hatırlatan Fidan, bu karardan bir an önce geri dönülmesi gerektiğini kaydetti.

Fidan, Hırvatistan ile karşılıklı yatırımları artırmak için bazı çalışmalar yürüttüklerini ve iki ülkenin savunma sanayi alanındaki işbirliğinin giderek arttığını belirterek, bu işbirliğini daha da derinleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Enerji konularının iki ülkenin işbirliği alanları arasında yer aldığını aktaran Fidan, Hırvatistan'ın Krk Adası'ndaki enerji terminalinin, Avrupa'nın enerji arz güvenliği açısından stratejik önem taşıdığını belirtti.

Bakan Fidan'dan net mesaj! Avrupa’nın güvenlik mimarisi Türkiye’yle mümkün

"TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIR"

Fidan, Türkiye olarak yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren firmaların yatırımlarıyla Hırvatistan'ın, Avrupa'nın enerji arz güvenliğine daha fazla katkı yapmasını görmek istediklerini aktardı.

Balkanlar'da istikrarın korunması için yakın diyaloğu Hırvatistan'la sürdürdüklerini belirten Fidan, şöyle devam etti:

"Türkiye ve Hırvatistan bölgesel barış ve istikrar açısından önemli ortaklardır. Bölgesel sahiplenme anlayışıyla Hırvatistan ve Bosna Hersek'le malumunuz üçlü istişare mekanizmasını tesis etmiştik. Aynı anlayışla Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci kapsamında da Hırvatistan'la işbirliğimiz sürmekte.

Maalesef Bosna Hersek'teki kurucu halklar arasındaki ahengi ve dengeyi riske atan beyan ve kararların arttığını görüyoruz. Bazı ülkelerin tansiyonu yükselten hamleler yaptığına tanıklık ediyoruz. Tek taraflı söylemlerden kaçınılması ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi büyük önem taşımakta."

Fidan, Türkiye'nin Bosna Hersek'in egemenliği ve toprak bütünlüğüne tam destek verdiğini belirterek, herkesi itidalli davranmaya davet etti ve Türkiye olarak üzerlerine düşen her şeyi yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

"ULUSLARARASI TOPLUM DESTEK VERMELİ"

Arap Birliğinin (AB) 4 Mart'ta Kahire'de düzenlenen zirvede sunduğu Gazze planını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) Toplantısı'na katılacaklarını ve Filistin meselesini bölge ülkeleriyle yakın bir diyalogla sürdüreceklerini söyledi.

Fidan, toplantıda, Filistinlilerin Gazze'den zorla göç ettirilmesine yönelik girişimlere karşı tepkilerini bir kez daha toplu şekilde İslam dünyası olarak ortaya koyacaklarını aktardı.