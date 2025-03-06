Video Haber Bakan Fidan'dan net mesaj! Avrupa’nın güvenlik mimarisi Türkiye’yle mümkün
Bakan Fidan'dan net mesaj! Avrupa’nın güvenlik mimarisi Türkiye’yle mümkün

Bakan Fidan'dan net mesaj! Avrupa’nın güvenlik mimarisi Türkiye’yle mümkün

06.03.2025 | 20:04

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

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