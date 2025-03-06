Bakan Fidan'dan net mesaj! Avrupa’nın güvenlik mimarisi Türkiye’yle mümkün
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
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