SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye vurgusu: 40 yıllık beladan kurtuluyoruz

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik Personeli ve Güvenlik Korucuları ile İftar Porgramı'nda açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"TÜRKİYE MASA BAŞINDA KURULMADI"

Malazgirt'in önlerindeki ilk akımlardan İstanbul'un Fethi'ne, 15 Temmuz ihanetinin püskürtülmesine kadar tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum.

Şehitleri Peygamberlere özellikle de peygamberimize komşudur. Bedel ödeyen gazilerimize de ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Aslında hepimiz şehit torunuyuz. Şehit ve gazilerimizin emanetlerine sahip çıkıyoruz. Bundan sonra da onların emanetlerini yere düşürmeyeceğiz.

Bizler üzerinde özgürce yaşadığımız bu toprakların 1000 yıllık ev sahibiyiz. Kimse bize buraları altın tepside sunmadı. Türkiye masa başında kurulmadı. Devlet üzerine ameliyata kalkışanlara en güçlü cevapları verip bugünlere geldik Biz bu toprakları kanlarımızla ve alın terimizle sulayarak kendimize vatan edindik. Gerektiğinde ölümü göze adlık. Allah ömür verdikçe bu topraklarda başımız dik alnımız ak bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Vatanımızı ilelebet payidar kılmayı sürdüreceğiz.

Siz kıymetli kahramanlarımız bu ülkenin ve milletin düşmanlarının hiçbir zaman aşamayacağı çelikten bir kalesiniz. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te aşamadılar, hep siz oralarda onları inlerine gömdünüz. Şu ana kadar o imanla, o aşkla yine gömmeye devam edeceksiniz. Siz polisiyle jandarmasıyla güvenlik korucusuyla yan yana sırt sırta olduğunuz müddetçe kimse bizi bu topraklardan söküp atamaz. Her türlü senaryoya hazırlıklıyız.