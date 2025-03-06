Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye vurgusu: 40 yıllık beladan kurtuluyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik Personeli ve Güvenlik Korucuları ile İftar Porgramı'nda konuşuyor. Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefini gerçekleştirme noktasında daha avantajlı konumdayız. Terörden kalıcı olarak kurtulmaya hiç olmadığı kadar yakınız. 40 yıllık beladan kurtuluyoruz." dedi.
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