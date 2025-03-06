Son dakika | Komuta kademesi ve Milli Savunma Bakanlığından Özgür Özel’in TSK’yı hedef alan sözlerine dava

MSB'den yapılan bilgilendiren şu şekilde:

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; ülkemiz ve bölgemizin güvenlik ve istikrarına yönelik terör tehdidini tamamen ortadan kaldırmak için kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla sürdürdüğü operasyonlar sonucu;

Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil;

- Son bir haftada 26,

- 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 478 (Irak 195 / Suriye:283) terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin beka ve güvenliği için bölgedeki operasyon ve arama-tarama faaliyetlerine devam edecek, terörle mücadelesini tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla sürdürecektir.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Kaçakçılığın, yasa dışı geçişlerin engellenmesi ve terörle mücadele etkinliğinin artırılması kapsamında en üst seviyede güvenliğin tesis edildiği hudutlarımızda;

- Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere 99 şahıs yakalanmış, 1.357 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

- Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 909, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 12.534 olmuştur.

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ VE İSTİKRARA KATKILAR / İKİLİ İLİŞKİLER

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ikili ilişkiler ve uluslararası görevler kapsamında dost ve müttefik ülkelerdeki eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürmektedir.

Savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımızın devam ettiği Suriye'ye görevlendirilen Askerî Ataşemiz 2 Mart'ta göreve başlamıştır.

Öte yandan, İsrail'in, Gazze'ye insani yardımların girişini engellemesi kabul edilemez bir uluslararası hukuk ihlalidir. İnsani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaştırılması ve İsrail'in Batı Şeria'da süregelen saldırılarını sonlandırması bölgede ateşkesin devamı için elzemdir.

Ortadoğu'da kalıcı istikrar ve barış Filistinlilerin uğradığı adaletsizliğin son bulacağı iki devletli çözüm ile mümkündür.

*28 Şubat'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile bir araya gelen,

*3 Mart'ta Havana Büyükelçimizi kabul eden Sayın Bakanımız aynı gün şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz için Meclis'te düzenlenen iftara katılmış,

*4 Mart'ta Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi'ni,

*5 Mart'ta ise Hakkâri Valisi ve beraberindeki heyet ile Romanya Cumhurbaşkanlığı Savunma ve Millî Güvenlik Danışmanı'nı kabul etmiştir.

*Sayın Bakanımız yarın da (7 Mart) Balıkesir'de gerçekleştirilecek Astsubay Meslek Yüksekokulundaki mezuniyet törenine katılacaktır.

Sayın Genelkurmay Başkanımız, 3 Mart'ta Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ / ULUSLARARASI GÖREVLER

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, yürütmekte olduğu operasyonlar ve görevlerin yanı sıra, etkinlik ve caydırıcılığını daha da güçlendirmek ve personelinin yetkinliğini artırmak amacıyla eğitim ve tatbikat faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir.

Bu kapsamda;

- 19 Şubat-14 Mart tarihleri arasında İngiltere'de Cobra Warrior Karma Hava Harekâtı,

3-14 Mart tarihleri arasında;

- İtalya'da Dynamic Manta NATO Denizaltı Harekâtı,

- İstanbul ve Polonya'da Loyal Leda NATO Müşterek Kara Harekâtı tatbikatları devam etmektedir.

- 10-21 Mart tarihleri arasında ABD'de düzenlenecek Red Flag-2025 Karma Hava Harekâtı tatbikatına katılım sağlayacak uçak ve personelimiz ABD'ye intikal etmiştir.

Somali Deniz Görev Grubu görevi kapsamında TCG GÖKOVA ile TCG GÖKSU arasındaki görev değişimi 3 Mart'ta gerçekleştirilmiştir.

- NATO Daimî Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 görevi kapsamında TCG YZB.GÜNGÖR DURMUŞ ve TCG AYVALIK gemilerimiz tarafından 27 Şubat- 6 Mart tarihleri arasında Suda/Yunanistan'a,

- Almanya Deniz Kuvvetleri unsuru PLANET gemisi tarafından ise 6-9 Mart tarihleri arasında Aksaz'a liman ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. - NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 görevi kapsamında Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait BUTRUNTİ gemisi tarafından 9-12 Mart tarihleri arasında İzmir'e liman ziyareti yapılacaktır.

Diğer yandan, 8 Mart'ta Çanakkale'de;

- Nusret Mayın Gemisinin 8 Mart 1915 sabahı gerçekleştirdiği tarihî mayınlamayı anmak maksadıyla anma töreni ve,

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kapsamında Deniz Harp Okulu kadın öğrencileri ve kadın deniz astsubaylarımızın katılımıyla "Nusret Mayın Gemisi ile Seyir ve Tecrübe Aktarımı" faaliyeti icra edilecektir.

Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca NATO faaliyetleri çerçevesinde 4 Mart'ta;

- Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında Romanya hava sahasında icra edilen Entegre Hava ve Füze Savunma Harekâtı faaliyetine 2 adet F-16 ve tanker uçağımız ile katılım sağlanmış, Romanya Hava Kuvvetlerine ait 2 adet F-16 uçağına havada yakıt ikmali desteği verilmiş,

- NEXUS ACE kapsamında ise muharip uçaklarımız ve NATO AWACS uçağının katılımıyla eğitim uçuşu yapılmıştır.

SAVUNMA SANAYİ / ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Ulaştığı seviye ve gelecek hedefleri ile tüm dünyada adından söz ettiren yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kara, deniz, hava, siber ve elektronik harp alanlarındaki etkinlik ve caydırıcılığı daha da artmaktadır.

Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda "Dragoneye-2 Termal Kamera"nın muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır.

Bakanlığımıza bağlı ASFAT tarafından, 3-4 Mart tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesinde düzenlenen "Ulusal Makine Mühendisliği Kariyer Zirvesi"ne katılım sağlanmıştır.

Ayrıca, kuruluşundan bugüne kadar ülkemizin ve ordumuzun gücüne güç katan çalışmalarıyla bizleri gururlandıran OYAK'ın 64'üncü kuruluş yıl dönümünü

(1 Mart 1961) bir kez daha kutluyoruz.

Sonuç olarak Bakanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemiz ve milletimizin savunma ve güvenliği için,

- Terörle mücadeleden sınır güvenliğine,

- Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası güvenlik, barış ve istikrara katkı sunmaya,

- Geniş ölçekli tatbikatların icrasından yerli ve millî savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar çok geniş bir alanda, üstlenmiş olduğu tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getirme azim ve kararlılığındadır.

TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞININ SİLAH BIRAKMA VE ÖRGÜTÜN LAĞVEDİLME ÇAĞRISI

Bakanlık kaynakları, terör örgütü elebaşının silah bırakma ve örgütün lağvedilme çağrısına dair sorular üzerine şunları söyledi:

"27 Şubat'ta terör örgütüne, silahları bırakma ve örgütü lağvetme ile ilgili bir çağrı yapılmıştır.

Örgütün; terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir.

Yapılan çağrıda olduğu gibi PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların; terör faaliyetlerine son vermesi, kendini feshetmesi ve derhâl koşulsuz olarak silah bırakarak silahlarını teslim etmesi gerekmektedir.

Metinde yer almayan ateşkes gibi hususlar gündeme getirilerek kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılmamalıdır.

Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi, sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına müsaade edilmeyecek; temkinli ve akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır.

Terörle mücadelede elde edilen başarıda en büyük paya sahip olan aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin ailelerinin yeri, her zaman başımızın üzerindedir.

Devletimiz aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerine daima sahip çıkacak, uğruna can verdiğimiz değerlerimizi korumaktan asla geri durmayacaktır."

TÜRKİYE'NİN SURİYE'DE YENİ ÜSLER KURACAĞI VE TÜRK F-16'LARININ ŞAM ÜZERİNDE UÇUŞ YAPTIĞI İDDİASI

Bakanlık kaynakları, İsrail medyasında "Türkiye'nin Suriye'de 3 yeni üs kuracağına ilişkin haberler ve sosyal medyada İsrail'in Şam'a gerçekleştirdiği saldırının ardından Türk F-16'larının Şam'da uçuş yaptığına ilişkin haberlerle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bölgeden gelen algı yaratma maksatlı haberlere ihtiyatla yaklaşılması gerekmektedir. Bahse konu haberler doğru değildir. Bu tür haberlerin Bakanlığımız ile irtibata geçilerek teyit edilmesi önemlidir.

Önceliğimiz komşumuz Suriye'de kalıcı bir güvenlik ve istikrarın sağlanmasıdır. Bu kapsamda Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımız, yeni yönetimle yakın iş birliği ve koordinasyon içinde sürdürülmektedir."

AVRUPA GÜVENLİK MİMARİSİ

Bakanlık kaynakları, Avrupa güvenlik mimarisine ilişkin sorular üzerine de şunları kaydetti:

"NATO ve AGİT üyesi, AB'nin ise aday ülkesi olarak Türkiye, gelişen savunma sanayisi, bölgesel krizlerin çözülmesinde üstlendiği önemli roller ve güçlü ordusuyla Avrupa güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği bu süreçte, Avrupa güvenliğinin ülkemiz olmadan sağlanması mümkün değildir.

Ancak, ülkemizin AB'nin savunma girişimlerine katılımının siyasi gerekçelerle engellenmeye devam edilmesi çok yanlış bir tavır olacaktır.

Avrupa'nın güvenlik alanındaki endişelerinin arttığı bu dönemde, ülkemizin AB'nin savunma çabalarına tam katılımı Avrupa'nın küresel anlamda bir aktör olması için de elzemdir."

UKRAYNA'YA ASKER GÖNDERİLECEĞİNE YÖNELİK İDDİALAR

Bakanlık kaynakları, Ukrayna'ya Barış Gücü kapsamında Türk askerinin gönderileceğine yönelik haberlerle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

"Adil ve kalıcı bir barışa, her iki tarafın da eşit ve hakkaniyetli bir şekilde temsil edilmesiyle ulaşılabileceğine yönelik görüşümüz bakidir.

Ülkemiz bu süreçte bölgede barışın sağlanması, Karadeniz'in bir barış denizi olarak kalması ve Ukrayna'nın yeniden inşasına yönelik her türlü yapıcı girişim desteklenmeyi sürdürecektir.

Bununla birlikte savaşın sona erdirilmesine yönelik çok boyutlu diplomatik girişimleri Devletimizin ilgili kurumları ile yakın koordine içerisinde takip ediyoruz.

Muhtelif mecralarda dile getirilmekle birlikte henüz kavramsal bir çerçeveye oturtulamamış olan bir misyona katkıda bulunma konusu, bölgesel istikrar ve barışın tesisi için gerekli görüldüğü takdirde ilgili tüm taraflarla karşılıklı olarak değerlendirecektir. "

RED FLAG-2025 KARMA HAVA HAREKÂTI TATBİKATINA KATILIM

Bakanlık kaynakları, ABD'de düzenlenecek Red Flag-2025 tatbikatına ilişkin sorulara şunları söyledi:

"10-21 Mart tarihleri arasında ABD'de düzenlenecek Red Flag-2025 Karma Hava Harekâtı tatbikatına ülkemiz tarafından 5 adet F-16 uçağı ve 73 personel ile sekizinci kez katılım sağlanmaktadır. Uçaklarımız ve personelimizin ABD'ye intikali tamamlanmıştır.

Bahse konu tatbikat ilk olarak 1975 yılında icra edilmeye başlanmıştır. Her yıl 3-6 kez Nevada'da Red Flag; 4-6 kez, Alaska'da Red Flag-Alaska ismiyle icra edilen tatbikata ülkemiz tarafından son olarak 2016'da katılım sağlanmıştır."

ANAMUHALEFET LİDERİNİN KUVVET KOMUTANLARINI HEDEF ALMASI

Bakanlık kaynakları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tepki çeken açıklamaları sonrasında Kuvvet Komutanlarının dava açıp açmadığına dair sorular üzerine şunları söyledi:

"Kuvvet Komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Milli Savunma Bakanlığımızı hedef alan açıklamaların kabul edilemez olduğunu ve tüm yasal hakların kullanılacağını geçen hafta ifade etmiştik.

Bu kapsamada Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarımız ile Genelkurmay Başkanımız ve Milli Savunma Bakanımız ayrı ayrı manevi tazminat davası açmıştır."

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI LOJİSTİK BAŞKANI'NIN EMEKLİLİĞİNİ İSTEMESİ

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı Tuğgeneral Hakan Tutucu'nun emekliliğini istediğine dair sorular üzerine şunları söyledi:

"TSK'da emeklilik müracaatı mevcut mevzuat kapsamında Ocak/Şubat ve Temmuz/Ağustos aylarında yapılabilmektedir.

Bunun dışında yapılacak emeklilik taleplerinin onaylanması Kuvvet Komutanlarının yetkisinde olup, Ocak/Şubat ve Temmuz/Ağustos aylarında yapılan emeklilik talepleri onaylanmak zorundadır.

Bu kapsamda, Tuğgeneral Hakan Tutucu kendi isteğiyle 28 Şubat'ta emeklilik dilekçesini vermiştir. Talebi uygun görülerek onaylanmıştır.

Basında çıkan görevlendirme haberleri gerçeği yansıtmamaktadır."