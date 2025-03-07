Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra yaralı bulunan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Türkiye gündemine oturan olayla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ece Gürel'in ölüm nedeninin hipotermi olduğunu açıkladı.