Video Haber Bakan Memişoğlu, peyzaj mimarı Ece Gürel'in kesin ölüm nedenini açıkladı | Video
Bakan Memişoğlu, peyzaj mimarı Ece Gürel'in kesin ölüm nedenini açıkladı | Video

Bakan Memişoğlu, peyzaj mimarı Ece Gürel'in kesin ölüm nedenini açıkladı | Video

07.03.2025 | 15:32

İstanbul Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve dün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in ölüm nedeninin hipotermi olduğunu açıkladı.

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