SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan esnaflara müjde! Kredi limitleri yükseldi

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esnaf ve Sanatkârlar ile İftar Programı'nda konuştu.

Esnaflarla iftar programı! Başkan Erdoğan'ndan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Siyasete atılmadan önce kendi işini yapmış biri olarak esnaflığın ne kadar önemli olduğunu bilirim. Esnafımız kendini ne kadar güvende hissederse milletimiz de kendini o kadar huzurlu hisseder. Esnaf bu ülkenin taşıyıcı kolonudur. Esnaf, ticari hayatımızın lokomotifi, öncüsüdür. Esnaf ve zanaatkarlarımız hep milletimizin yanında devletinin arkasında durmuştur.

Birileri mülteci düşmanlığı yaparken sizler onlara iş verdiniz, meslek verdiniz. Ensar ruhuyla her birini koruyup kolladınız. 15 Temmuz ihanetine milletimizle birlikte sizler karşı koydunuz. Deprem turistleri sadece reklam peşinde koşarken asrın felaketini aşmada sizler yardımcı oldunuz. Türkiye'nin ekonomik bağımsızlık mücadelesinde de sizleri daime yanımızda bulduk. Sizleri temsil eden siyasi iradeye güçlü bir şekilde sahip çıktınız.

"FIRSATÇILARA AMAN VERMEYİN"

Türkiye ekonomisine yaptığınız değerli katkılar dolayısıyla her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Fırsatçı bir avuç kişiye aman vermeyin, meydanı fırsatçılara terk etmeyin. Etiket oyunu yapanları aranızda barındırmayın.

Enflasyondaki gerileme şubatta sürdü. Merkez Bankası'nın dün aldığı faiz kararıyla doğru yönde atım attı.

ESNAFA MÜJDELER

Hazineden yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf ve sanatkar kredi limitini 750 bin liradan, 1 milyon liraya yükseltiyoruz. İş yeri edinme ve ticari araç edinme esnaf kredi limitini 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkarıyoruz. Ticari araç edinme kredisinde sıfır araç yanında 0-5 yaş araçları da kredi için dahil ediyoruz.