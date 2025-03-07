Esnaflarla iftar programı! Başkan Erdoğan'ndan önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esnaf ve Sanatkârlar ile İftar Programı'nda konuşuyor. Esnafa müjdelerini peş peşe sıralayan Başkan Erdoğan, "Hazineden yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf ve sanatkar kredi limitini 750 bin liradan, 1 milyon liraya yükseltiyoruz. İş yeri edinme ve ticari araç edinme esnaf kredi limitini 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkarıyoruz. Ticari araç edinme kredisinde sıfır araç yanında 0-5 yaş araçları da kredi için dahil ediyoruz." dedi.
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