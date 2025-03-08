SON DAKİKA! İBB’den 800 milyonluk reklam ihalesi: İstanbullunun parası böyle heba ediliyor

Son dakika haberi... CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 13 Şubat'ta dudak uçuklatan bir reklam ihalesine daha imza attı. İBB, 1 yıllık video ve reklam işi ihalesini iştiraki Medya A.Ş.'ye verdi.
1 MİLYON SANİYELİK VİDEO ÇEKİMİ
İhale teknik şartnamesine göre, İBB hizmetleri, toplantılar, etkinlikler ve çeşitli mekanlarda yapılacak çekimler kapsamında toplam 1 milyon saniyelik video kaydı alınacak. Bu çekimler en az 2K çözünürlüğünde ve LOG-C formatında gerçekleştirilecek. Ayrıca etkinliklerin havadan çekimi için 150 bin saniyelik drone görüntüsü alınacağı şartnamede yer aldı.
Bu filmler için 20 profesyonel seslendirme sanatçısının görevlendirileceği belirtilirken, seslendirme metinlerinin en az 10, en fazla 100 kelimeden oluşacağı ifade edildi. Üretilen içeriklerin İstanbul genelindeki en az 500 açık hava ve 1000 kapalı alan ekranında yayınlanacağı kaydedildi.
KAYNAKLAR REKLAM ÇALIŞMALARINA
İhale kapsamında televizyonlara toplam 55 bin saniye reklam verileceği, gazetelerde 35, dergilerde ise 12 reklam yayımlanacağı belirtildi. Ayrıca ulusal ve Marmara Bölgesi'nde yayın yapan radyolarda 5 bin saniyelik reklam yayını yapılması planlandı. Sözleşme süresi boyunca toplamda 700 milyon kişiye ulaşacak 700 bin reklam gösteriminin hedeflendiği ifade edildi.